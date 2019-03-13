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女童虐死判父9年10月 法院建議法務部速修法

2019-03-13 13:37中央社 台北13日電

體重僅9公斤的5歲桃園女童2年前疑遭父親虐死引發輿論，一審判父親9年10月，經上訴，二審今天仍依傷害致死罪判9年10月，並建議法務部從速修法妨害幼童發育罪。

二審台灣高等法院公布判決指出，因凌虐致重傷與凌虐致死等情形，就違法的評價，與一般的傷害致重傷或致死有異，法務部就此缺漏，應儘速修訂刑法第286條的妨害幼童發育罪補破網，也建議應落實社會安全網（風險預防）。

判決指出，黃姓男子主觀上雖無致5歲女兒於死的決意或預見，但客觀上能預見女兒身體結構尚未發育完成，仍在發育中，頭部較為脆弱，若多次施以揮打、凌虐而成傷，又不就醫，將可能導致女兒死亡結果。

黃男僅因不滿女兒有隨地便溺的習慣，經屢次勸誡仍未改善，竟基於普通傷害及妨害幼童自然發育（凌虐）的反覆犯意，從民國106年11月起在桃園住處以衣架及不求人對女兒施暴，女兒在同年12月17日因頭部及全身多處外傷引起多處皮下廣泛出血及頭部外傷，致休克死亡。案經檢察官相驗後，循線查獲黃男犯行。

一審法院依成年人故意對兒童犯傷害致死罪，判黃男9年10月徒刑，案經上訴，由二審高院審理，開庭期間黃男主張坦承對女兒傷害致死犯行，但只是管教行為，否認有凌虐犯意。

高院合議庭認定，被害人身形顯較同齡兒童瘦小，營養狀況不良，黃男卻長達1個月時間，多次持衣架、不求人用力毆打，導致死亡結果，對被害人而言，身心傷害嚴重，並非一般懲戒、管教可比，已構成刑法第286條第1項所定的凌虐行為，但因本件一行為觸犯多罪，仍依較重的成年人故意對兒童犯傷害致死罪論罪。

高院合議庭指出，孩子是獨立個體，不是父母財產，不當的體罰，都是被禁止的，一般而言管教過當即屬凌虐，所以管教的動機、目的，並非父母對子女身體施加暴行的正當化事由。

高院合議庭審酌，黃男妻子表示，丈夫平時有照顧、陪伴小孩，也有花時間教女兒認字跟學注音，請求輕判；黃男的長子也說，知道本件始末，能夠自我調適，不會因此對父親態度改觀，父親對他和弟弟、妹妹都很好，因妹妹比較調皮才被管教，請求對父親輕判。

高院合議庭審酌一審適用法條及量刑並無違誤，今天駁回上訴，維持原判刑度，全案還可上訴。

台灣高等法院檢察官

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