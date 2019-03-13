新光公主情變「吻外國人」還告夫 華南王子哽咽道歉

2019-03-13 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



華南銀行副董事長林知延被控在妻子、新光人壽副總經理吳欣盈的座車安裝GPS衛星定位器跟蹤，檢方依妨害祕密罪起訴林與律師劉宗欣、二名徵信社業者，台北地院審理認為，林取得老婆的行程資訊，都是公開性質，判4人無罪。高等法院今辯論終結，4人仍請求無罪判決。林最後哽咽，一開始是發覺司機吸毒、不安全，後來又發現妻子竟與外國人親吻，他納悶「怎麼回事？」，她竟答「我不要跟你生小孩」，他當場嚇到，為了調查吸毒司機不正常的駕駛、保護婚姻，才請人在車上裝GPS。

林在法庭上沉痛地向吳欣盈的兩位告訴代理人說，希望他們轉告他的歉意，希望前妻別不高興、不舒服。

林知延、吳欣盈2011年4月結婚，但結婚不久，雙方就生摩擦，林知延對婚姻感到不安，2013年諮詢法律顧問劉宗欣律師意見，劉建議先委託徵信業者跟監，掌握她的行蹤再打算。徵信業者將GPS裝在她平日使用的車輛後保險桿內，紀錄車輛位置、移動方向及行蹤。李姓司機後來發現遭不明車輛跟監後，起疑，檢查發現GPS，報警處理。台北地院認為GPS沒有錄音功能，吳欣盈被錄到的行程非不公開活動，也沒有要遮蔽的意思，判林無罪。

林懷疑妻子出軌，訴請離婚。林主張2013年8月間發現吳欣盈曾在7月5日與全球青年領袖論壇的友人聚會中，與一男子拍攝親密照片，妻子承認男子是名叫「Yap Kwong Weng」的新加坡籍論壇成員，兩人曾共赴柬埔寨、英國、義大利等國旅行，也曾在波士頓、緬甸會面。林認為妻子違反婚姻忠誠義務，兩人婚姻關係難以回復。

吳欣盈則反駁，她與Weng的照片是多名友人玩笑、起鬨下拍攝，她當時正為人工受孕調養身心，絕沒有外遇。吳欣盈自認對婚姻用心良苦，但林的控制欲與日俱增，把她的照片誇大渲染，令她痛心；她多次承受人工受孕的苦楚，就是願意為婚姻努力的證明。

高院認為，吳欣盈與Yap Kwong Weng在歐洲拍攝臉頰碰觸、彼此親吻的照片，她也自陳對Yap Kwong Weng有好感，這雖不足認定有不正當交往，但實際上已超越一般男女交誼範圍，難怪林會強烈懷疑2人關係。高院認為雙方沒有誠信和感情基礎，兩方都對婚姻破裂有責任，今年1月9日准林離婚。

但私裝GPS的刑案仍未結束，高院今繼續審理。辯護律師表示，本案不該拿前年一起海巡查走私，偷裝GPS而判拘役定讞的案子來比擬，因為車輛性質完全不同，吳欣盈的活動也非屬「非公開」，徵信業者也不是闖進房間拍人；GPS無法紀錄言談舉止，也無從拼湊出吳欣盈的個資，徵信業者都是在公開的場域拍攝。

林知延說，2013年他要去機場，李姓司機竟然遲到1小時，他覺得怪怪的，而這名司機又是岳父介紹來的，難以處理，剛好這個時候，他發現吳欣盈竟然與外國人親嘴，他質問「怎麼回事？」，妻子竟回答「我喜歡他(外國人)，不要跟你生孩子」，他聽了嚇傻。

林說，當時想的是如何處理李姓駕駛不正常開車的問題，也想保障自己的婚姻，因為司機確實有吸毒，在與律師劉宗欣討論後，由劉介紹徵信業者裝GPS。劉說，他的動機是為了觀察司機、保護乘客安全，所以交代徵信社，徵信業者也回報「司機開車很瘋狂」，根本無法保護乘客安全。徵信業者表示，若真的要犯法，何必事前還詢問車子是公司車還是私人車輛。