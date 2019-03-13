職場霸凌釀禍？體循師刺護理師案判1年

2019-03-13 14:37 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 邵心杰 ／台南報導



台南成大醫院心臟外科體循師林光宇稱不滿長期遭職場霸凌，去年9月28日涉嫌持蝴蝶刀進入開刀房，連刺陳姓護理師胸、腹部7刀，胡姓女醫師制止，左手也遭割傷，林出面自首，台南地院審理時，他說，一時衝動所致，沒有殺人犯意，合議庭認林妨害醫療法，今判他一年徒刑。

林光宇和家人聆聽宣判後，表示安慰，林光宇說，因長期遭職場霸凌，要找陳理論，一時衝動所致，他沒有殺人犯意，再次向傷者致歉外，也感謝法官能夠重視職場霸凌問題，呼籲各界共同重視。

檢警調查，林光宇與陳彩鳳是葉克膜小組同組成員，陳女是組長。林去年考取台北榮總，主任卻遲遲不願蓋離職章，等到北榮已另外錄取他人，主任又酸他說，如果他現在離職可以蓋章；他為此耿耿於懷。

林與呂姓女同事不和，又因排班問題與陳女衝突，主任也要求他調整位置，他覺得遭到同事排擠，認為癥結出在陳女身上，案發當天情緒失控，回辦公室拿了凶刀，前往第七開刀房，找她理論，當著醫師胡祐寧、麻醉師及實習醫師等人的面，朝陳女胸、腹猛刺，病患全程目睹。

胡女出面搶刀，阻止林繼續行凶，手部也遭割傷，林隨即快速離去，並更換服裝後，在臉書留言「終結霸凌」，再到附近的第五分局開元派出所投案。