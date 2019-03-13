一路關注成醫傷人案 護師工會「終結職場霸凌」

2019-03-13 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南地院審理成醫體循師林光宇殺人未遂案今天宣判，認林對於醫事人員執行醫療業務時，施強暴，妨害醫事人員執行醫療業務，處1年徒刑；「終結職場霸凌」台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳到場聲援，稱成大體循師傷人案，表面上我們看見是傷人，但實際了解之後，才知是嚴重醫院同事集體職場霸凌行為，然這樣的霸凌卻是醫療體系中，常見卻又沒有被說破的祕密。

陳玉鳳說，這也是醫院管理主管漠視同意的一種管理手段，甚至主管也是其中參與之一，是非常不可取，同時也說明醫院雇主管理出現嚴重的疏失不當，「未落實法律上應有的預防保護義務責任」，這個規定，不是只在勞基法、職業安全法上有，連公職人員也是有，公務人員安全防護辦法可受保障，但從成大醫院的事件中，可以看見明顯嚴重失職，沒有給予公職人員這樣的預防保護概念，避免職場霸凌。

她表示，護師工會這一段時間的協助，就是希望社會大眾看見，職場霸凌，對於員工身心殘害的嚴重度，會造成嚴重傷人、自傷或自殺的傷害，以及人才的折損，導致離開職場，這樣對於病人和社會大眾都不是一件好事。

她也說，前兩天3月11日才又有一位29歲年輕醫師，疑似職場霸凌跳樓輕生死亡，這樣造成的不只是家人的傷痛，也同時讓醫療環境失去一位優秀的醫師人才，也是社會的損失。因此，工會希望透過這個事件，要求衛福、勞動、教育部重視及落實勞動法律教育在學校及職場上教導，並且「要求雇主做到預防保護義務」、醫護人員的教育積分訓練，應由工會來辦理勞動教育的相關講座，才能真實落實勞動法律的說明和執行。

她強調， 讓所有醫療人員可以真實的了解勞動法律上的工作權益保障，才能落實不再因職場霸凌，造成這樣悲慘的事件發生。