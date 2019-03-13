成醫凶案法官採信職場霸凌 變更起訴法條

2019-03-13 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南地院審理成醫凶案體循師林光宇殺人未遂案今天宣判，認林光宇對於醫事人員執行醫療業務時，施強暴，妨害醫事人員執行醫療業務，處1年徒刑。台南地院指出，檢方雖是起訴林殺人未遂罪，但合議庭審理後認為，林犯案動機雖是出於對組長陳彩鳳職場霸凌行為的不滿，但尚難認已有置其於死地的深仇，且被告選在有許多其他醫護人員在場的手術室，讓陳女有被阻擋、救護的可能存在；院方變更起訴法條，認林主觀上應並無殺人，僅有傷害的犯意。

台南地院也指出，攻擊陳女是持殺傷力相對薄弱的蝴蝶刀，又是從正面直接往前，非如起訴書所載是先自陳女後方環抱再行刺，另陳女所受的傷勢，雖屬嚴重，但並無立即生命危險，且7處傷口中有1處些許傷及肺臟、6處均未傷及臟器，可見林下手力道應有所節制，況陳女被救離開刀房後，林並無繼續找尋、攻擊陳女的行為或意圖，更衣後即行前往開元派出所自首。

因此，院方變更起訴法條，認林主觀上應並無殺人，僅有傷害的犯意。法官認林所為，係犯刑法傷害罪、醫療法強暴執行醫療業務之醫事人員罪，並從一重強暴執行醫療業務之醫事人員罪處斷，並依自首規定，減輕其刑。

法院審酌，林犯罪動機，是因認陳女刻意帶領同儕排擠他，並影響羅姓主管，而心生不滿。犯罪所受的刺激是在案發當日，羅姓主管要求被告將辦公座位移到庫房，並暗示林應盡速離職，另覓工作，認定必是受到陳女影響。林持蝴蝶刀攻擊陳女胸、腹部等部位，造成陳女受傷不輕，並波及胡醫師。