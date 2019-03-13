申請「國軍睦鄰款」買禮盒敬老 里長候選人涉賄不起訴

2019-03-13 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



基隆市中正區某陳姓里長力求連任，投入去年九合一選舉，期間被爆向基隆市兵役課申請12萬元「國軍睦鄰經費補助款」，卻挪用部分經費購買400盒沐浴乳禮盒，並趁重陽敬老活動，將市價150元的禮盒發送給里內長輩，送禮情節涉嫌行賄。基隆地檢署近日偵結指出，該里長送禮時，並未請託選民投票支持，賄選罪嫌不足，予以不起訴處分。

陳姓里長去年10月14日在里內里民活動中心操辦重陽敬老活動，將沐浴乳禮盒發送給年滿65歲的一般民眾、及年滿55歲的原住民老人，卻被控訴涉嫌挾現任優勢，對有投票權人行賄。

該名里長到案偵訊時，坦承發送沐浴乳禮盒給里民，但堅詞否認行賄，「發送禮盒時，都沒有提到拜託支持、投票」。他辯稱，自己擔任里長4年多以來，每年都會發贈紀念品給里民，歷年敬老禮盒都差不多，經費均是提撥自國防部彈藥庫敦親睦鄰補助經費。

據檢警調查，陳姓里長去年任職期間，確實發送400份、每份價值150元的重陽節敬老紀念品禮盒，且也已擬定今年紀念品，商品價值同樣每份150元。

但里內劉姓、楊姓、江姓等里民均證稱，向陳姓里長領取禮盒時，他並沒有請託投票支持。

基隆地檢署指出，既然該里長候選人並無請託投票行為，自難認有與特定有投票權對向行使約定，也查無其他證據證明被告有行求、期約等行為，無法證明違反公職人員選罷法、投票行賄，全案罪嫌不足，獲不起訴處分。