男童被照顧到成植物人 無照保母遭判2年

2019-03-13 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



去年新竹爆出兩歲男童遭無保母執照的楊女，以不明方式毆打男童頭部，甚至抓去撞地板、牆壁，檢方發現男童頭部受重傷，幾乎成了植物人，依重傷害罪嫌起訴楊女。法官認定，因證據不足無法認定為楊女所為，基於「罪證有疑、利於被告」判楊女犯業務過失傷害致人重傷罪，處有期徒刑兩年。

檢警調查，楊女前年一月起在新竹住處，以日薪一千至一千三百元代價，二十四小時照顧男童，男童母親因要工作，偶爾將男童帶回照顧，去年七月二十七日上午十時許，楊女疑因不耐煩，毆打男童頭部，甚至抓去撞地板、牆壁，導致男童重傷，送醫救治男童腦神經萎縮及受損、右側肢體癱瘓與癲癇，由新竹市政府向檢方提出告訴。

檢警調查，男童額頭有腫脹、全身有出現陳舊瘀血等情形，判定部分傷勢為男童自己抓傷、或撞牆壁、跌倒所致。對此，男童母親坦言，兒子平常生氣會抓傷自己，有時吵鬧不理會時，被罰站他會用頭撞牆，故意滾到床下，兒子直接從床上往下跳，撞到頭部受傷。

新竹市警局鑑識科發現，在楊女照顧男童住處牆壁有噴濺血跡，高度落在一百八十五公分至兩百零四公分間，男童未滿三歲、身高僅九十公分，幾乎判定血跡不可能留超過身高兩倍以上位置，應為受到外力所致。

台大醫院新竹分院認為，男童因大範圍腦膜下出血重度昏迷，此種傷害一般都是極大力量導致，如高處墜落、汽機車高速車禍或硬物猛力敲擊，難由兒童自己肢體力量造成。不過，林口長庚醫院診斷，也可能是男童從彈簧床跳下後，頭部撞擊鋪有軟墊地面所致。

法官認為，雖男童可能被楊女以不明方式毆打甚至抓頭撞地板、牆壁，但當日男童送醫身體外觀並沒有出現血跡，加上牆壁的血跡位置，也只能代表男童的血曾經噴濺至此，無法判定事發經過，難推論是楊女故意傷害男童等行為。

法官認為，經復查無其他積極證據足資證明或補強男童所受的傷害，為楊女所致，基於「罪證有疑、利於被告」證據法則，應認男童所受傷勢，是在托育期間，因楊女疏於妥適照顧與保護所致。

法官審酌，楊女受託全日托育男童，應要注意妥適照顧與保護他，也得避免男童發生危險或受傷，竟疏於妥適照顧與保護之過失程度，及因其過失行為造成男童所受傷害嚴重，對他的家屬造成傷痛，因此判楊女犯業務過失傷害致人重傷罪，處有期徒刑兩年。