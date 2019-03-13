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成醫凶案林光宇刺護理師7刀 妨害醫療法判1年

2019-03-13 11:19聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南成大醫院心臟外科體循師林光宇稱不滿長期遭職場霸凌，去年9月28日涉嫌持蝴蝶刀進入開刀房，連刺陳姓護理師胸、腹部7刀，胡姓女醫師制止，左手也遭割傷，林出面自首，台南地院審理時，他說，一時衝動所致，沒有殺人犯意，合議庭認林妨害醫療法，判1年徒刑。

林和家人聆聽宣判後，也表示安慰，林再次向傷者致歉外，他也感謝法官能夠重視職霸凌問題，呼籲各界共同重視職職霸凌。

合議庭陸續傳喚陳女在內的13名證人作證，逐一檢視報案紀錄、林的休假紀錄、林與羅主任往來電子郵件、陳女、胡女病情鑑定報告，並函文台北榮總徵詢林錄取事宜及高雄長庚醫院鑑定報告等。

林光宇說，長期遭職場霸凌，要找陳理論，一時衝動所致，他沒有殺人犯意，向傷者、同仁及社會致歉，迄今仍後悔不已。辯護律師主張，林涉普通傷害及醫事法，符合自首，建議法官從輕量刑。

檢方認為，林身為醫療人員深知胸、腹部重要部位，為個人私怨刺殺被害人，犯罪手法凶殘，犯後態度不佳，如林所稱，要找陳理論，何必帶刀子？陳女律師指出，林有殺人的故意，尤其林所訴的動機是職場霸凌，但職場霸凌不能無限上綱。

檢警調查，林光宇與陳彩鳳是葉克膜小組同組成員，陳女是組長。林去年考取台北榮總，主任卻遲遲不願蓋離職章，等到北榮已另外錄取他人，主任又酸他說，如果現在離職我可以蓋章，林為此耿耿於懷。

林與呂姓女同事不和，近來又因排班問題與陳女衝突，主任也要求他調整位置，他覺得遭到同事排擠，認癥結出在陳女身上，案發當天情緒失控，回辦公室拿了凶刀，前往第七開刀房，找她理論。

目擊者說，當時開刀病患剛推進手術室準備要開刀，尚未麻醉。林一進來就反手持刀，當著醫師胡祐寧、麻醉師及實習醫師等人的面，朝陳女胸、腹猛刺，病患全程目睹，嚇得不知所措。

胡女出面搶刀，阻止林繼續行凶，手部也遭割傷，林隨即快速離去，並更換服裝後，在臉書留言「終結霸凌」，再到附近的第五分局開元派出所投案。

成醫凶案林光宇妨害醫療法判1年。記者邵心杰／攝影
成醫凶案林光宇妨害醫療法判1年。記者邵心杰／攝影
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霸凌職場殺人

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