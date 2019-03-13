調查官扮股市禿鷹 融券一張賺1千5判刑一年半

2019-03-13 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



調查局調查官楊肇忠捲入群聯股市禿鷹案，台北地檢署依圖利、洩密及證交法等罪起訴楊肇忠及炒手鄧福鈞，台北地院一審判楊3年2月徒刑、犯罪所得1500元沒收，鄧2年徒刑、1104萬元沒收。案經上訴，高等法院改依圖利罪判楊1年6月徒刑，緩刑2年，洩密部分處得易科罰金的6月之刑；鄧犯內線交易，判1年6月徒刑。

楊肇忠2011年起頻繁買賣股票，但虧損連連，因交割帳戶存款不足，常向親友調錢，累計股票交易虧損達1千多萬元。台大商學研究所畢業的鄧福鈞長年投入股市、進行股票交易，多次因股票交易案件遭檢調調查、偵辦。楊肇忠向鄧福鈞約借110 萬元支應交割股款、債務清償，且未提供任何擔保。

新竹地檢署偵辦群聯電子公司涉嫌違反證券交易法案，前年8月5日下午前往群聯公司等處搜索，但當日執行搜索前，群聯股票及認售權證有大量異常放空交易，檢調懷疑有偵查中洩密導致股市禿鷹情事。檢調發現楊欠鄧110萬元，擔心還款無著落，當他被檢方指派支援群聯假帳案勤務、參加專案勤前會議時，傳LINE給鄧男說「不要碰IC設計」。

鄧一開始還一頭霧水，問楊是否指的是「不要碰聯？」、「不要碰群？」，楊回「不方便說」。鄧追問「不要碰群聯？」楊回傳「右手摸後腦袋吐舌頭冒汗」的LINE饅頭人貼圖，暗示鄧不要碰群聯股票。

鄧掌握檢調搜索群聯的內線消息後，2016年8月5日以融券放空群聯170張股票，隔天凌晨群聯發布遭檢調調查的重大訊息；鄧在重大訊息曝光後4天，將融券回補，獲利1104萬元。楊另在6月支援特偵組偵辦中信金控專案 ，執行專案前，以融券賣出1張長虹公司股票，後來再融資買進，當沖獲利1500元。