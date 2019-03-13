警方暗夜直搗高雄毒窟 黃姓嫌犯情急跳樓斷腿

2019-03-13 02:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



警方追緝以黃姓男子為首的安毒製造集團，昨天深夜直搗位在高雄仁武區的一處安毒製造工廠，警方攻堅時，黃嫌跳樓企圖逃逸卻摔斷腿！

警方佈線查這個安毒製造集團已逾半年，最近查獲黃嫌男子的安毒工廠藏身高雄市仁武區，新北市警方偕高雄市三民二分局昨夜在檢察官指揮偵辦下，發動攻堅搜索，逮捕主嫌黃姓男子及另名紀姓友人，其中黃男情急跳樓，摔斷了腿。

警方在現場查扣大批製毒原料與機具，安毒成品數量雖不多，但起出高達4500萬元的現鈔，並查扣一輛瑪莎拉帝跑車，目前全案擴大偵辦中。