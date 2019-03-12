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為黑面琵鷺二度告高市府 茄萣居民敗訴強調定上訴

2019-03-12 22:11聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄茄定區1-4號道路開闢工程案遭質疑會影響黑面琵鷺棲地，5年前環評審查通過後，當地10幾位居民提起行政訴訟成功撤銷，但高市府再次通過環評，也使居民第二度提告，高雄高等行政法院審理後認為開闢案經修正後對環境影響更低，今天下午判決原告駁回，居民聽聞敗訴後強調一定上訴。

高雄市野鳥學會總幹事林昆海強調，環評符合法定程序，不代表開發的內容沒問題。在地居民、茄萣生態文化協會總幹事鄭和泰說，1-4號道路是往南，茄萣的年輕人幾乎往北到台南、對年長者更是用不到，這條道路沒什麼效益，卻又破壞生態，若有黑面琵鷺來，對茄萣人比較好。

判決指出，高市府於2016年8月31日通過的環評審查，工務局代表委員已迴避表決，所以沒有應迴避而未迴避的違法情事，且環評認定開發案並無「對環境有重大影響之虞」不必做二階段環評，這部分也符合相關程序，合議庭應該尊重委員的專業判斷結果。

合議庭也指出，高市府重啟環評審查時，有提出高市府工務局公告的「茄萣重要濕地保育利用計畫」、內政部補助的「茄萣濕地生態環境調查及巡守監測持續計畫」，使審查不會資訊不完全，加上環境說明書有評估施工、營運的相關影響，也指修正後對環境影響更低；合議庭難認定環評委員有以錯誤資訊來做判斷。

茄萣區1-4號道路開闢工程案2014年7月17日通過環評，但鄭和泰等10幾位居民提行政訴訟，高高行判決撤銷環評決議，上訴後維持原判確定，高市府才退回重審。居民首次雖告贏，但2016年8月31日此案再次通過環評，使鄭和泰等人二度提告槓高市府。

茄萣區居民對茄萣區1-4號道路開闢工程案的環評通過案提起行政訴訟，今天高雄高等法...
茄萣區居民對茄萣區1-4號道路開闢工程案的環評通過案提起行政訴訟，今天高雄高等法院判居民敗訴。記者林伯驊／攝影
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居民擔憂茄萣區1-4號道路開闢案會影響保育類黑面琵鷺。記者林伯驊／攝影
居民擔憂茄萣區1-4號道路開闢案會影響保育類黑面琵鷺。記者林伯驊／攝影
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反對茄萣區1-4號道路開闢工程案的人士今天聚集高雄高等行政法院前面舉牌。記者林伯...
反對茄萣區1-4號道路開闢工程案的人士今天聚集高雄高等行政法院前面舉牌。記者林伯驊／攝影
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環評濕地黑面琵鷺
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