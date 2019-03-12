ANB集團假投資真吸金 警多處搜索逮4嫌

2019-03-12 22:12 中央社 台北12日電



男子李牧耘等人涉嫌籌組「馬來西亞ANB&M101」集團吸金，假稱投資馬來西亞房地產可獲得高報酬率，造成多人受騙，警方專案小組11日將他拘提到案，今天聲請羈押禁見。

蘋果日報報導，刑事局獲報查出男子李牧耘涉嫌籌組ANB吸金集團，宣稱與馬來西亞拿督兼M101集團負責人葉廷浩合作經營飯店，只要投資每單位200至1萬美元，3個月保證獲利2倍以上，許多人拿出老本砸錢後，才驚覺是騙局。

報導指出，台北地檢署昨天指揮刑事局搜索ANB公司並約談李男等4人到案，今天複訊後依違反銀行法聲請李男羈押禁見。

刑事局晚間回應表示，經調查了解「馬來西亞ANB&M101」集團是假借以投資馬來西亞房地產為誘因，向受害者謊稱年報酬率可高達348%，並在國內架設「WoPay」網站供投資人查帳、提現及轉帳使用，再利用OBU（境外金融中心）帳戶移轉及隱匿吸金所得。

專案小組見時機成熟，於11日分別前往台北、桃園和台中等地同步搜索7個相關處所，拘提李牧耘並通知3名犯嫌到案。

現場查扣現金新台幣190萬元、手機14支、電腦6台及相關書證，另向台北地方法院聲請扣押1億7600餘萬元範圍內財產獲准。