誆騙和馬國拿都合作投資 檢聲押吸金主嫌扣1.7億財

2019-03-12 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



李姓男子涉嫌籌組吸金集團，宣稱可透過投資平台與馬來西亞拿督兼M101集團負責人合作投資房地產，投資每單位200至1萬元美金，年報酬率高達348%；刑事局昨天搜索李籌組的「ANB」公司，逮捕李等4人，檢方訊後依違反銀行法聲押李姓男子，並聲請扣押李等人名下1億7600餘萬元財產獲准，被害人數眾多還在清查。

據了解，李姓男子是以投資馬來西亞房產為名，宣稱在當地擁有四星級紅酒店、五星級百萬富翁酒店、保時捷大廈等房產，並指吉隆坡房價低、租金收益高，向民眾謊稱投資穩賺不賠，吸引投資人掏錢。

刑事局接獲被害人檢舉，追查發現李姓男子的ANB集團根本沒有參與國外投資案，涉嫌吸金詐騙，經手金流高達近10億元，報請台北地檢署指揮，昨天拘提李姓男子，並通知3名共犯到案說明，同時搜索集團在台北、桃園、台中等據點，查扣190萬元現金、14支手機1和6台電腦、相關書證等贓證物。