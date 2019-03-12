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累犯違憲？法官嘆：累犯爛制度 虛耗司法資源

誆騙和馬國拿都合作投資 檢聲押吸金主嫌扣1.7億財

2019-03-12 21:28聯合報 記者陳金松╱即時報導

李姓男子涉嫌籌組吸金集團，宣稱可透過投資平台與馬來西亞拿督兼M101集團負責人合作投資房地產，投資每單位200至1萬元美金，年報酬率高達348%；刑事局昨天搜索李籌組的「ANB」公司，逮捕李等4人，檢方訊後依違反銀行法聲押李姓男子，並聲請扣押李等人名下1億7600餘萬元財產獲准，被害人數眾多還在清查。

據了解，李姓男子是以投資馬來西亞房產為名，宣稱在當地擁有四星級紅酒店、五星級百萬富翁酒店、保時捷大廈等房產，並指吉隆坡房價低、租金收益高，向民眾謊稱投資穩賺不賠，吸引投資人掏錢。

刑事局接獲被害人檢舉，追查發現李姓男子的ANB集團根本沒有參與國外投資案，涉嫌吸金詐騙，經手金流高達近10億元，報請台北地檢署指揮，昨天拘提李姓男子，並通知3名共犯到案說明，同時搜索集團在台北、桃園、台中等據點，查扣190萬元現金、14支手機1和6台電腦、相關書證等贓證物。

檢警查出，李嫌等人還架設「WoPay」網站供投資人查帳、提現及轉帳使用，再利用境外OBU帳戶移轉及隱匿吸金所得；由於還有2名共犯在逃，且被害人數眾多，檢方訊後以李有串供、滅證之虞，依違反銀行法聲押禁見李姓男子，並扣押1億7600多萬元名下財產。

北檢指揮刑事局破獲吸金集團，現場查扣誆騙投資者的假書證。圖／刑事局提供
北檢指揮刑事局破獲吸金集團，現場查扣誆騙投資者的假書證。圖／刑事局提供
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馬來西亞吸金房地產
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