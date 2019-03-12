撤銷茄萣濕地道路開發環評結論 環團敗訴

2019-03-12 21:57 中央社 高雄12日電



地球公民基金會與茄萣居民等提告高雄市政府並要求撤銷茄萣1-4號道路環評結論行政訴訟案。高雄高等行政法院今天判處環團敗訴。環團表示尊重司法判決結果，不排除上訴。

高雄高等行政法院下午宣判，認為環評會作成審查結論認定這起開發案，並無「對環境有重大影響之虞」，因此判處環團及居民敗訴。

地球公民基金會與茄萣生態文化協會及守護茄萣濕地青年聯盟等，隨即發表聲明指出，也就是說，高雄市政府得執行原開路計畫，茄萣濕地恐將開膛剖腹。

聲明表示，這已是高雄市政府2度啟動環評。高雄高等行政法院曾於2016年撤銷第1版環評結論，不料高雄市政府僅微調計畫內容就送審，當年8月31日的環評大會上作出「有條件通過」結論，讓1-4號道路捲土重來，居民與環團再次向法院提起行政訴訟。

聲明中說，理解法院基於權力分立原則，只能審查行政程序是否完備，無法審查實質計畫內容。但符合法定程序，並不代表開發案內容沒有問題。1-4號道路一旦開闢，不但直接剷平黑面琵鷺夜棲點，更會造成棲地破碎化，迫使眾多珍稀瀕危生物流離失所等。

聲明中指出，破壞寶貴生態、耗費新台幣1.3億元，卻換來一條只縮短1.5分鐘車程、每年又得封閉6個月的道路；顯然不符成本效益、毫無必要性。籲請新市府明鑑，終結前朝遺留的錯誤計畫，別再虛擲民脂民膏、誘發不切實際的發展想像。將力勸市府撤除1-4號道路，也不排除上訴到最高法院，期盼撤銷本案，同時積極建請內政部評定為國際級濕地，將濕地完整保護下來。

茄萣濕地地理位置橫跨在亞熱帶與熱帶地段，因地形特殊，氣候溫暖多雨，致使草木繁盛，繁衍多種生物，是多數渡冬候鳥移棲的理想地點，也是南遷北歸的過境鳥遷徙最佳中途站。以小水鴨數量最多，花嘴鴨次之，其餘為尖尾鴨，琵嘴鴨、赤頸鴨，及綠頭鴨等。