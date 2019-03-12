虛報點數詐領健保 3醫獲緩刑需繳庫260萬
台南一診所尤姓負責人，聘雇王姓、戴姓醫師與工作人員共5人，涉嫌虛報點數，詐領健保費，近2年詐領金額160萬元，案件曝光後，尤等人認罪，診所扣除應領醫療費用繳回37萬元，台南地院對尤等人分處1年6月至2年1月徒刑均緩刑3年，另尤等3醫師應支付公庫260萬元，可上訴。
檢方調查，尤是診所實際負責人，聘雇王為名義負責人及戴為支援醫師，並任用妻子及親戚擔任行政職 ，負責健保給付申報作業。然而，健保署為維持醫療品質，定有合理門診量標準，當請領的病患人數愈多時，所給付的診療費用會減少，所以該診所涉嫌虛報點數，將部分門診病患掛名在未實際看診的醫師名下，領取較高的健保給付。
據統計，自2015年9月間起至2017年5月間，於每周5、6由戴看診時段，設定為未實際看診王，再由行政人員按月製作不實的醫療服務點數申報總表等紀錄，透過電腦連線向健署申領醫療費用，並更改診斷報名書，應付健保署抽樣審查。近2年詐領金額160萬多元。
台南地院認為，如以不法方式詐領醫療費用，影響所及非僅健保署的財務損失，如任其發展，將嚴重影響全民健康的醫療照護，尤等人貪圖全民健保的醫療資源，偽造不實申報文書， 詐領具公共財產性質的健保給付，已紊亂並破壞全民健保財務結構，應予非難。
院方念尤等人在偵審中始終坦白承認，尤也反省改過，自該診所應領的醫療費用扣除沖銷帳後，繳回37萬元給健保署。台南地院認尤等人共同犯詐欺取財罪、共同犯行使業務登載不實文書罪，對尤等人分處1年6月至2年1月徒刑，均緩刑3年，另尤、王、戴等3人分別向公庫支付120萬、100萬及40萬元。
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