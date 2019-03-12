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歹徒持剪刀到百貨公司廁所挾持櫃姐 男落網稱要討債

2019-03-12 19:54聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市遠東SOGO百貨盧姓櫃姐昨晚到2樓女廁上廁所，突遭一名男子持剪刀挾持，還試圖用膠帶封住櫃姐的嘴巴，盧姓櫃姐呼救，隔壁同仁聽到呼救聲後，趕緊報警，男子趁隙逃走，警方趕抵現場時，隨即調閱監視器，並封鎖相關出入口，由於男子逃走時，將手機遺留在2樓樓梯間，警研判男子還會返回找手機，警方現場埋伏時，當場逮捕涉案的許姓男子，將許帶回派出所偵辦。

前鎮警分局11日晚間9點多接獲報案時，一開始報案人緊張報錯，報成有人搶劫，警方趕抵現場，櫃姐仍相當害怕，警方先在地下一樓安撫被害人，並趕緊調閱周邊監視器，發現歹徒許姓男子（51歲）穿著黑色上衣、藍色褲子，與白色球鞋。

被害櫃姐說，她到2樓女廁時，就遭男子從後方抱住，對方還試圖用膠帶封住嘴巴，她隨即大喊，附近同仁聽到後趕緊報警，歹徒趁隙逃走。

警方到場發現，嫌犯在慌忙中將手機留在2樓樓梯間，研判嫌犯有可能會再回來拿手機，警方在3樓廁所發現可疑男子，隨即上前盤查，發現嫌犯許姓男子神色慌張，臉上還有抓傷痕跡，經被害人指認後，當場將許逮捕帶回派出所。

警方調查，許到案後，起初否認，後來又稱櫃姐的父親欠他債務，要押人取債，失業又稱自己有躁鬱症。被害櫃姐根本不認識許。警詢後今將許依涉傷害、恐嚇、妨害自由罪移送高雄地檢署偵辦。

許持剪刀挾持櫃姐。記者劉星君／翻攝
許持剪刀挾持櫃姐。記者劉星君／翻攝
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警方將涉嫌持剪刀挾持櫃姐的許姓男子逮捕到案。記者劉星君／翻攝
警方將涉嫌持剪刀挾持櫃姐的許姓男子逮捕到案。記者劉星君／翻攝
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櫃姐廁所恐嚇
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