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許金龍2億交保拒賠49萬 股民怨想拿一之鄉蛋糕和解

2019-03-12 19:17聯合報 記者王宏舜╱即時報導

日商百尺竿頭公司收購樂陞科技破局，逾萬投資人遭坑殺，樂陞董事長許金龍去年11月被高等法院依刑法背信未遂罪判12年徒刑，併科1億元罰金，沒收12.1億萬元。高院諭知2億元具保，限制住居、出境與出海，每日至派出所報到。許昨籌出2億，暫獲自由，但他遭一名投資人提「刑附民」訴訟，又現身高院民庭。投資人求償49萬餘元，但許卻稱願送1條「一之鄉」蜂蜜蛋糕致意，雙方無法和解。

「一之鄉」蜂蜜蛋糕44年前出現在市面上，打著將台灣龍眼花蜜融入長崎蛋糕的創意，是台灣老招牌的蜂蜜蛋糕。面對股民揪心的民事求償，法官要許「不要再拿蛋糕券了」。

這名散戶主張，許金龍等人財報不實、非常規交易，害他損失49萬5800元，除了本件刑事附帶民事的求償案外，他也依民法第184條規定請求被告李柏衡、謝東波、許飛龍、王彥鈞、曾祥裕、尹啟鈞、李永萍、陳文茜等人應連帶賠償49萬5800元。

散戶表示，樂陞2015、2016年的財報不實，刑事判決指出虛增了無形資產，但事實上應該從2014年開始不實了，並形容這是「一條龍」的，延續到2016年。他說，因為相信許金龍而買了樂陞的股票，當時看到股票1張37塊多，而原本要80元，覺得有投資空間，因換算股價淨值近49元，這是重要的參考值，沒想到後來核定資產，淨值只有13塊。

許金龍反駁，指「一條龍」的形容是誤會，就算有不實，影響的也是600萬美元的資產，不是台幣40幾億。許說，這名散客買股票的時候並沒有財報不實，2017年1月24日之前無市場公開訊息，不可能買股時受影響。而樂陞的委任律師也表示，沒有虛假財報，散客說的過於空泛，像是如何影響、虛增，都沒盡舉證責任。

這名投資客是在2016年9月買進，許金龍說，出問題的三款遊戲對年度營收的影響分別占 0.2%、0.9%、10%，不可能產生差異；他說，2016年9月30日他就遭羈押，已非財報負責人。許還說「感謝他相信我，相信許金龍的人格，因為他相信我，所以投資樂陞」。

許說，被指2014、15年財報不實，實際上是會計原則的表示方式有不同意見，牽涉到會計專業的認定不同，他沒故意隱匿、虛偽交易；原告買股是在2016年8月30日之後，當時樂陞已開始下跌，投資環境不符合一般人的判斷。

散客和許金龍、樂陞的意見分歧，散客指「造假」，另一方則回「時空不一樣」。法官苦口婆心勸雙方有無和解可能，散客憤恨說「他想拿『一之鄉』的蛋糕來和解」，法官聽了問許「你昨天不是才拿2億交保嗎？」，許則訴苦「錢籌得辛苦」。

法官詢問是否願意以20萬元和解、並由許拿回樂陞的股票？但散客堅持要38萬，許則只願出1萬8千元，最後索性戴上口罩不談。高院定4月30日再開準備程序，並要求雙方在前10天交出相關書狀。

樂陞董事長許金龍。 聯合報系資料照／記者黃威彬攝影
樂陞董事長許金龍。 聯合報系資料照／記者黃威彬攝影
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