虎尾女分局長帶頭掃蕩暴力 救出感情糾紛被圍毆男子

2019-03-12 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



行政院拼治安有感，雲林縣各分局連日來積極查緝酒駕，更全面演練防暴，今天終能派上用場，虎尾分局110接獲報案，指在元長鄉元長國小前有群眾糾紛打架事件，快打部隊立刻火速趕往現場，數名打群架年輕人一哄而散，僅留許姓被害人在場，儘管被害人不想提告，但警方仍調閱監視器將一干人依社會秩序維護法究辦。

許姓年輕人說，他因感情糾紛，與前女友分手，不料前女友與李姓男子交往，他不滿李於網路上直播批評，而李也不滿他，因而相約在元長國小前談判。一言不和，李男即召來四名友人徒手圍毆他。

圍毆事件發生後，附近民眾馬上有人打電話報警，警方快速部隊很快趕到，當警方抵達現場時，李和其同夥已逃逸，留在現場的許男，並無受傷，除感謝警方即時趕到，也表明不願提告。

但警方仍立即調閱周邊監視器影像追查，循線通知相關人到案説明，釐清真相後，依社會秩序維護法嚴予究辦。