隱匿財務預測 綠能科技董事長林蔚山連帶賠1.9億

2019-03-12 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



綠能公司被控遲延公告更新2011年度簡式財務預測，且在遲延公告更新期間，綠能公司總經理林和龍內線交易，自當年6月21日至7月27日率先出賣持有的綠能公司股票。8月29日綠能科技公告更新財務預測，翌日公司股票股價大幅下跌。投資人因信賴財務預測，在綠能科技還沒公告更新財務預測前，以高於真實價格的股價買入，結果受累，請求賠償。高等法院今維持一審判決，判綠能董事長林蔚山與林和龍、公司連帶賠償投資人1.9億多元。

證券投資人及期貨交易人保護中心起訴主張，投資人因信賴財務預測，以高於真實價格的股價買入綠能公司股票，買賣與不實資訊間有因果關係、受有損害，因此依證交法等規定請求連帶賠償損害。

高院認為，綠能科技董事長林蔚山、總經理林和龍早在2011年5月間已知悉公司自結損益結果由盈轉虧，且後續營運結果預測不佳，並已接獲財務長謝國雄「應更新財務預測測」的口頭報告。綠能科技同年6月20日召開會計結帳會議，討論是否更新財務預測。綠能科技既已因自主性評估，認定財務預測的基本假設已變動，高院認為綠能科技在年6月20日就負有更新財務預測的義務。

而綠能科技違反更新財務預測義務且怠惰，使得投資人受害，高院認為應與林蔚山、林和龍連帶賠償本件投資人，應依2011年當時有效的證券交易法、民法與公司法相關規定，對投資人連帶負全部損害賠償責任，因此駁回綠能科技方面的上訴。