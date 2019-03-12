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李婉鈺襲警案 張碩文證稱：是出於關心

2019-03-12 17:40聯合報 記者王聖藜╱即時報導

台北地院審理新北市前議員李婉鈺被控妨害公務、強制未遂案，今天傳喚前立委張碩文作證。張稱，李婉鈺出於關心他造成與鄰居、警察衝突，「這些不是犯案動機」，李婉鈺當庭2罪全認罪，法官請她提出量刑條件，4月3日開庭確認全案是否改採簡易程序審理。

之前，李婉鈺只認妨害公務，不認強制未遂的態度堅持，今天2罪都認罪，將在2週內提出刑度意見？是否想被判緩刑？緩刑期限？緩刑附條件為何？由公訴檢察官與偵查檢察官討論，決定是否以簡易程序審案，如果是，李婉鈺被判緩刑或易科罰金之刑的機率大增。

張碩文作證說，案發前一晚，李婉鈺打電話給他，問他南部有鄉親坐遊覽車北上要不要去敬酒，後來他用LINE回訊表示「在醫院」、「看電視」，因當時在參加宋楚瑜母親的後事，不方便說話，李婉鈺知道他有用藥助眠、幫他找過醫生，「看了簡訊確實會產生誤解」。

張碩文說，和李婉鈺是從小一起長大的朋友，「是會做這種事的人」，李鋺鈺可能認為他已服藥後送醫院，才跑到家中去按電鈴，事後，太太有告訴他警察來過，就沒有再提及其他。

事實上，檢方今天聲請傳喚的證人除了張碩文，還有張的妻子林玲玉，不過，林玲玉出國請假。張碩文說，偵查中檢察官已傳喚過林玲玉，希望公訴檢察官不要再傳訊，否則是在浪費司法資源。

李婉鈺說，偵查檢察官楊大智起訴她時，指她找張碩文喝酒沒約到，才去按門鈴，「全是臆測」，她純粹是因關心朋友，「起訴書卻多了一段故事」；李婉鈺說，這樣的記載對她極不公平，也表示不希望林玲玉再被打擾。

承審法官黃傅偉說，李婉鈺對襲警被控妨害公務已認罪，如果再認強制未遂罪，「可考慮將2罪論成1條罪」，有改採簡易程序判處緩刑的空間，李婉鈺在聽律師解釋之後告訴法官，她同意基於不浪費司法資源的理由下，2罪認罪。

台北地檢署指控，去年11月28日晚間9時，李婉鈺藉口鄉親來訪，打電話邀約張碩文飲宴遭拒，酒後於29日凌晨前往張住處按大廈電鈴長達12分鐘、上樓拍張家鐵門。

據檢方起訴內容，張碩文的鄰居不堪受擾報案，與李婉鈺發生口角，李婉鈺後來與林泰安、王重羲2警發生衝突，被依強制未遂、妨害公務罪起訴，檢察官起訴時，還建議法官就妨害公務罪判刑8月以上，意在不讓李婉玉有緩刑的機會。

張碩文今天因李婉鈺妨害公務案出庭作證。記者王聖藜╱攝影
張碩文今天因李婉鈺妨害公務案出庭作證。記者王聖藜╱攝影
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李婉鈺今天出庭，妨害公務、強制未遂2罪都認罪。記者王聖藜╱攝影
李婉鈺今天出庭，妨害公務、強制未遂2罪都認罪。記者王聖藜╱攝影
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李婉鈺張碩文檢察官
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