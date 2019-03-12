國道賓士哥對女騎士逼車 檢：緊急避難不起訴

2019-03-12 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



吳姓女子上個月騎著機車闖進國道1號北上員林路段，還不斷變換車道超車，一輛賓士車陳姓駕駛看不下去，向她逼車制止前進，甚至下車將女駕駛機車鑰匙拔走，過程被吳女行車記錄器拍下，事後她對陳男提告，彰化檢方偵查認為陳男逼車是出於「緊急避難」，犯罪嫌疑不足作為不起訴處分。

行車記錄器畫面顯示，吳姓女子今年1月14日下午騎乘機車行駛國道，期間變換車道車道，再回到外側車道，突然一輛黑色賓士不斷往路肩逼車，車上陳姓男子(58歲)還下車拔下機車鑰匙，騎士只好打電話求援。

不少網友看到影片留言撻伐陳男行徑也是危險駕駛，攔車行為惡劣、危險，「到底是裝什麼在腦袋裡？」、「自己升格執法單位，很母湯」，不過也有人認為「這些白牌就是愛違規，一鍋老鼠屎壞了一粒粥。這種素質還想上國道？」、「為了安全，幫你保管鑰匙」。

陳姓男子偵訊時指出，他在西螺交流道時，就看到騎士在國道外線騎車，按喇叭提醒她違規，本以為她是誤上國道，應該會從北斗交流道駛離，沒想到她繼續行駛，且不只在外線車道，還騎到中線並左右變換車道，也沒打方向燈，覺得這樣太危險，才會下車攔停，但看她機車未熄火擔心她再騎走，才把取機車鑰匙。