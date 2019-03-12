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補教同業指以訴訟欲壟斷市場 TutorABC反控抹黑

2019-03-12 18:09中央社 台北12日電

補教業者空中美語等今天指控線上教育平台TutorABC 3年來到處向冠名Tutor的業者提訴訟，企圖壟斷市場；TutorABC說，相關指控是以不實事項抹黑。

空中美語等上午在台北律師公會舉辦記者會表示，TutorABC申請專用“Tutor”（家庭教師）一詞商標使用權，3年來不斷向本土業者求償提告。

聯合10多家被控業者成立自救會的空中美語集團創辦人胥宏達表示，空中美語和TutorABC的案子還在二審，一審遭求償新台幣1000萬元、二審達7000萬元，「實在無法接受」，自救會準備向公平交易委員會申訴。

與會的職達外語創辦人王凱民說，Tutor是全球通用用詞，唯獨台灣司法只允許TutorABC使用，讓TutorABC有商標使用權後，到處委任律師向冠名Tutor的業者提告，「有點侵門踏戶」。

王凱民表示，業者有註冊商標，但TutorABC卻請經濟部智慧財產局撤銷，讓業者沒合法競爭空間。

自救會律師表示，這不是法律問題，是法官心證見解問題，「法律是正確的、判決是烏龍的」，唯有法官尊重世界通用原則，讓Tutor一詞不再被專用，才能讓訴訟大戰盡早落幕。

TutorABC發表聲明表示，對競爭同業提起的訴訟，部分早已確定，部分仍在進行，但相關競爭同業於案件仍未確定時，商借台北律師公會舉辦記者會，以不實事項抹黑，片面指摘對競爭同業不利的司法判決，意圖形塑台北律師公會背書的錯誤印象，這是不尊重法院，企圖影響司法獨立性，實屬不當。

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