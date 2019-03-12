他學蜘蛛人爬窗偷原味內衣褲 女子嚇慘

2019-03-12 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹縣一名李姓男子有特殊癖好，專偷女子曬的內衣褲，警方透過鐵窗指紋找到李男，追查時李男還把偷來的女姓內衣褲穿在身上「享受」，被害人直批「變態」。新竹地院依踰越安全設備侵入住宅竊盜罪和踰越牆垣侵入住宅竊盜罪各判6個月，合併10個月，得易科罰金。

39歲李姓男子發現隔壁盧姓鄰居是正妹，套房陽台曬著內衣褲，李男起色心，在去年7月24日晚間10時許，他學蜘蛛人爬到隔壁棟的陽台，偷走鄰居的黑色內衣，帶回家後還穿在身上。後來，李男食髓知味，再偷另一名鄧姓女鄰居內衣褲，這次偷的是放在洗衣機旁準備清洗的「原味」內衣褲。

被害女子返家後發現內衣褲遭偷，經警方採證發現嫌犯指紋，研判小偷是從隔壁陽台攀爬過來，循線找到李姓男子，警方上門時，李男還身穿被害女子的內衣褲。經調查，李男偷走內衣褲後，返家會嗅聞「原味」內衣褲等貼身衣物，也會穿在身上，藉此得到滿足感。

法官認為，李男曾因妨害性自主被判刑9年6個月，在西元2014年才假釋出獄，5年內再犯本案，是累犯，且思想偏差任意偷竊女性貼身衣服，缺乏尊重他人財產及守法觀念，引起被害女性的恐慌。