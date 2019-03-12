打死不退！退警第5度掛布條嗆年改 3百人聲援
年金改革引發退休警察群情激憤，中華民國退休警察人員協會總會去年11月起，在台北市忠孝西路天橋上方懸掛「政府欠退休警消一公道」布條，被拆了又掛，掛了又拆；退警總會堅持「打死不退」，昨天上午第五度懸掛布條，現場聚集300多人，多名國民黨立委、議員也到場聲援。
總會理事長耿繼文說，去年11月12日第一次懸掛布條，只有15人參與，昨天第五次增加到300多人，越來越多人響應；布條如果又被拆，還是會繼續掛，打死不退，就是要向民進黨政府嗆聲討公道。
耿繼文回憶，第一次布條才掛一天就被拆，去年11月15日總會再號召30人懸掛第二次，還是一天就被拆除。
今年元月28日，他們再掛第三次，各地退警支援增加到75人；這次布條掛了4天未受干擾，但因逢過年，總會自行拆下。
上月25日，總會第四度掛上抗議布條，百餘人聲援，結果掛了3天又被拆；昨天他們再掛第五次，堅持打死不退。
耿繼文說，警察的尊嚴和權益要自己爭取，不會天上掉下來，只有自己努力，別人才會幫助；昨天的聲援者增加到300多人，多名民代也到場相挺，天助自助的道理，古今不變。
他表示，不論布條會不會再被拆，總會都會堅持到底，拆了再掛，奮戰不懈；今年6月15日警察節當天，還要號召全台各縣市退警協會，同步在各地懸掛「蔡政府欠退休警消一個公道」，讓政府知道，不能欺壓警消。
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