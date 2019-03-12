打死不退！退警第5度掛布條嗆年改 3百人聲援

2019-03-12 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



年金改革引發退休警察群情激憤，中華民國退休警察人員協會總會去年11月起，在台北市忠孝西路天橋上方懸掛「政府欠退休警消一公道」布條，被拆了又掛，掛了又拆；退警總會堅持「打死不退」，昨天上午第五度懸掛布條，現場聚集300多人，多名國民黨立委、議員也到場聲援。

總會理事長耿繼文說，去年11月12日第一次懸掛布條，只有15人參與，昨天第五次增加到300多人，越來越多人響應；布條如果又被拆，還是會繼續掛，打死不退，就是要向民進黨政府嗆聲討公道。

耿繼文回憶，第一次布條才掛一天就被拆，去年11月15日總會再號召30人懸掛第二次，還是一天就被拆除。

今年元月28日，他們再掛第三次，各地退警支援增加到75人；這次布條掛了4天未受干擾，但因逢過年，總會自行拆下。

上月25日，總會第四度掛上抗議布條，百餘人聲援，結果掛了3天又被拆；昨天他們再掛第五次，堅持打死不退。

耿繼文說，警察的尊嚴和權益要自己爭取，不會天上掉下來，只有自己努力，別人才會幫助；昨天的聲援者增加到300多人，多名民代也到場相挺，天助自助的道理，古今不變。