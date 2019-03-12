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海參泡「液鹼」增賣相賺千萬 無法可管逆轉無罪

2019-03-12 15:06聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄俊豪公司涉違法添加「液鹼45%」浸泡海參，橋頭地檢署認定是加工助劑，且液鹼4...
高雄俊豪公司涉違法添加「液鹼45%」浸泡海參，橋頭地檢署認定是加工助劑，且液鹼45%生產時為食品級，只是下游廠商加工分裝時沒另外申請食品許可，俊豪公司也無違法添加的犯意，判無罪。圖與本案無關。圖／報系資料照
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高雄市衛生局4年前稽查發現俊豪公司涉違法添加「液鹼45%」浸泡海參，藉此增加賣相銷售給大飯店，獲利1500多萬元，全案移請檢調偵辦後，依違反食品衛生安全管理法起訴公司及馬姓負責人。但橋頭地院認為，俊豪公司添加液鹼45%行為屬「加工助劑」，不適用食安法，逆轉判無罪，可上訴。

依商工登記資料顯示，俊豪公司已於2017年8月解散。橋頭地檢署表示已收到判決書，並提出上訴。

起訴指出，俊豪公司透過其他兩間公司名義，向不知情的合禮公司購買台塑公司生產的液鹼45%，明知是工業用、未經許可添加在食品，卻把海參用冰醋酸、清水清洗浸泡24小時，再以2到3次RO水清洗後，加入液鹼45%浸泡，讓海參增添賣向，之後再用RO水浸泡3天，放入熱水中煮軟，接續浸泡在蘇打粉加水，每1至2天換水1次，約2星期，最後用冰水泡置就能出售。

檢調追查，俊豪公司將海參賣給高雄知名飯店業者，2014年3月起到2015年9月共約1年半期間，不法獲利1597萬5000元，高市衛生局當2015年9月21日登門稽查發現後便移請檢調偵辦。

馬姓負責人喊冤說液鹼45%是食品級，且添加方式不算食品添加物，不構成違反食安法。合議庭委請海科大鑑定整個製作過程，認定此案添加液鹼45%的方式屬加工助劑，且案發後2016年才訂出「加工助劑衛生標準」，將不溯既往。

合議庭另指出，若照檢方認定液鹼45%算食品添加物，但台塑公司生產時，確實是經過主管機關許可的食品添加物，只是合禮公司採購並分裝時，沒再辦理查驗登記，卻向俊豪公司表示是合格的食品添加物；合議庭認定俊豪公司及馬姓負責人本身也沒有犯意。

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