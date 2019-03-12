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張庭瑚酒駕撞車破相賠錢 他坦承犯罪想繳錢換緩起訴

2019-03-12 14:41聯合報 記者林孟潔╱即時報導

新生代演員張庭瑚擔任男主角的偶像劇「愛情白皮書」近期上映，但他上月慶生和友人多喝兩杯紅酒，返家後卻又騎車外出，不慎自摔撞擊路邊車輛，臉部因此受傷縫了4針。他今天到士林地檢署出庭，在經紀人、製作人等陪同下，戴口罩不發一語。據了解，張庭瑚坦承犯行，也因他首次犯罪，希望可以繳納金錢換取緩起訴處分。

張庭瑚2月20日生日，和朋友相約在台北市中山區錢櫃KTV飲酒歡唱，他喝了兩杯紅酒，隔日凌晨坐計程車回家，未料他返家後接到電話，又再騎機車外出，在距離警方臨檢點不遠處，不慎自摔撞擊路旁車輛，安全帽噴飛，滿臉鮮血。警方獲報到場，張庭瑚酒測值達0.43毫克，送醫縫了4針。

據了解，張庭瑚事後以1萬餘元賠償受害車主和解，檢方今天傳張庭瑚出庭，到庭前疑見大批媒體在場，一度詢問是否可從其他通道進出，但未獲回應，最後仍由地檢署大門出入。

張庭瑚今天上午10點半步入士林地檢署，除經紀人外，連「愛情白皮書」製作人劉瑋慈也陪同出庭，他戴口罩遮掩傷勢，仍可看出右臉貼有醫療膠帶，從頭到尾不發一語。一旁經紀人直說，不好意思，先讓我們進去開庭。

經20分鐘開庭後，他除了口罩以外，還戴上外套帽子，快步跟在經紀人後方。被問及是否要道歉、問及酒駕原因，他始終保持沉默，並未停下腳步回應，隨即上車離去。

張庭瑚在「愛情白皮書」擔任男主角，飾演律師事務所內的助理律師，因此他去年8月來士林地方法院擔任「名人團」國民法官，當時表示「因為未來要演法律相關戲碼，才會來法院學習」。

張庭瑚今天出庭包得密不透風，不發一語。記者林孟潔／攝影
張庭瑚今天出庭包得密不透風，不發一語。記者林孟潔／攝影
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張庭瑚去年曾到士林地方法院當國民法官，上月底卻酒駕自摔。本報資料照片
張庭瑚去年曾到士林地方法院當國民法官，上月底卻酒駕自摔。本報資料照片
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張庭瑚今天出庭包得密不透風，不發一語。記者林孟潔／攝影
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