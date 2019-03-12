趁國中女兒睡覺摸胸壓乳 狼父竟辯「叫她起床」

2019-03-12 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



該父親涉嫌摸女兒胸部，並撫摸、按壓乳頭猥褻，遭檢方依法起訴。示意圖／ingimage 分享 facebook 桃園一名爸爸明知女兒有輕度智能障礙，仍在她念國小二年級時伸進衣服偷摸胸部，後來女兒升國三時身體發育，他又趁對方睡覺時撫摸、按壓乳頭猥褻，學校師得知驚覺不對勁，通報後該名父親遭函送偵辦，檢方認為他犯嫌重大，依對未滿14歲少女強制猥褻、趁機猥褻罪嫌起訴他。

檢警調查，8年前男子趁女兒才小學二年級時，利用嬉戲玩耍、追逐到更衣室期間，不顧對方掙扎將手伸進她衣服撫摸胸部，後來在她要升國三的暑假，又趁著女兒在房間睡覺時，躺到一旁撫摸、按壓她的乳頭，藉此以滿足性慾。

男子到案坦承，女兒小二時有和他嬉戲、追逐，事後女兒曾向媽媽反應被爸爸摸到胸部，而升國三暑假那次，是因為女兒要去學校特別輔導，當天早上自己上班前看到她還在睡，就去房間推他肩膀，是為了叫她起床。

學校老師則證稱，當初在校問到女童這件事，經過討論後決定要通報，後來女童被安置在外公家，她並表示，通報後爸爸曾打電話給她，叫她不要亂講話等語。

但女童母親否認女兒跟她反應遭爸爸摸胸一事，也表示沒有說「還小，沒關係」等語，檢方認為其顯然有維護先生的嫌疑。檢方偵結，認定女童指證歷歷，另有輔導紀錄、案發地現場圖佐證，依對未滿14歲女子強制猥褻、趁機猥褻等罪嫌起訴這名父親，建請依兒少法加重其刑。