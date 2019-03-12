男子抽脂瘦身3小時死亡 法院判名醫得入獄2年

2019-03-12 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



名醫劉樂輝在高雄「嘉美整形雷射美容診所」（已更名建弘診所）替林姓男子進行超音波溶脂手術瘦身，卻疏忽觀察術後狀況，林返家3小時呼吸急促、心跳加速，送醫宣告不治，經查因併發心臟血管疾病急性發作，導致休克，劉一、二審被依業務過失致死罪判2年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

民事部分，高雄高分院二審去年6月判劉應賠償林的家屬255萬餘元，仍在上訴中。

林男曾由劉樂輝操刀做過抽脂手術，但他希望局部瘦身，2012年4月9日再求醫，當天劉在林的兩側腋下、腰部，分別抽取400c.c.、850c.c.脂肪，約1個半小時完成超音波溶脂手術。

劉樂輝術後卻疏忽沒有觀察監測林的生命徵象，應確定意識清醒，及恢復到手術前的正常數值，但手術結束後只過25分鐘，就讓林搭計程車返家，導致沒發現手術產生出血，進而發生血氧濃度過低的問題。

林返家後出血使持續缺血情形，出現呼吸急促、心跳加速而感到不適，下午3點35分他喘不過氣趕緊撥119求救，不料送抵醫院已呈昏迷休克，晚間7點半宣告不治。

劉樂輝審理時曾辯稱，林第一次抽脂的量多過這次，手術過程中也有以機器觀測生命徵象，都無異常，結束後護理師叫醒林，有問是否有不舒服，才讓林自行下手術台，他也跟林面談看有無不舒服，當時林的意識都輕清醒，之後幫他叫計程車離去。

合議庭認為，劉樂輝執行高度侵入性及風險性的抽脂手術，應如一般醫院具備血壓計、血氧濃度計、心電圖儀器等基本器材，觀察林在術後是否生理異常，僅憑林可行走、對談的表象就認為恢復穩定，錯失急救機會，主觀上認定第1次手術順利、第2次應當如此的觀念，顯示態度輕忽。