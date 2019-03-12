25年前偽造本票被通緝 她逃了23年仍躲不過

2019-03-12 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市民李姓婦人，在25年前未經丈夫蔡男同意，偽造她與丈夫蔡男簽的本票，向唐男借款3萬元未還款，經唐提起告訴，84年間被發布通緝，追訴權至109年，李婦在逃亡23年後，去年在屏東落網，台中地院今天依偽造有價證券罪將她判刑3年6月。

判決書指出，李婦（53歲）與蔡男原為夫妻關係，兩人於83年9月15日辦理離婚，在婚姻期間兩人已分居，未料李婦與不詳男子，她未經蔡男同意或授權在本票上填寫蔡男及她的名字，偽造票面12萬、8萬的本票，而於83年6月24日、25日向唐男調借金錢未還，經唐男提起告訴。

台中地檢署於84年4月21日開始偵查，同年8月21日依偽造有價證券詐欺等罪將李婦起訴，因李婦逃逸，台中地院於84年11月17日發布通緝，偽造有價證券罪的追訴期限至109年2月2日止，而李婦於去年在屏東縣落網。

李婦到案後，否認偽造本票犯行，辯稱她在83年間確曾簽發本票向唐男借款3萬元，但本案的本票並非她偽造，也不是她交付給唐男。