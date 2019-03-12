30年前計算公式 法官採信他酒駕改判有罪

2019-03-12 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄莊姓男子去年2月晚間車禍被測出酒精濃度每公升0.21毫克，檢警依交通部實驗得知人體酒精代謝率，回推他騎車上路時酒測值就已超標，依公共危險罪嫌起訴。但一審法官不採信這套30年前的估算方法，判無罪；全案上訴後，高雄高分院仍認為適用此算法，且莊無法說明喝酒地點，改判2月徒刑，可易科罰金，可上訴。

判決指出，莊姓男子（35歲）2017年2月28日晚間7點多喝完酒後，8點41分開車行經大寮區鳳林四路與莊敬路口，遭張姓騎士從後方追撞，警方到場後，9點7分測得他酒精濃度0.21毫克，雖未達0.25毫克觸法門檻，回推他騎車時應有0.34毫克，認定涉及酒駕。

莊姓男子辯稱開車前只有吃燒酒雞、沒喝酒，一審法官認為，檢警是依據交通部運輸研究所1988年實驗國人體內酒精含量的代謝率為每小時每公升0.0628毫克，換算他開車上路時酒測值0.34毫克，但此研究已離30多年，加上每人體質、酒精量多寡都是影響因素，且員警證稱當時酒測前沒給予漱口，也沒聞到明顯酒味，判他無罪。

檢方提起上訴後，二審合議庭認為，莊姓男子身形正常，與交通部研究實驗對象沒有重大差異，且莊沒有病症會影響代謝功能，仍採此算式，不過他辯稱約晚間8點才吃燒酒雞，於是以對他較有利的時間點來重新計算回推，算出0.28毫克，合議庭不採信他騎他辯詞，改判有罪。

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