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變魔術？一輛貨車同時出現兩地 中打抓破綻逮竊車集團

2019-03-12 11:28聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

刑事局中打第三隊根據大數據分析，鎖定劉姓男子跟監，去年7月跟監過程中發現，一輛懸掛相同車牌的貨車，居然分別出現在彰化縣、嘉義縣兩地，成為檢警確認劉涉嫌竊車後借屍還魂的重大關鍵，檢警在今年初完成蒐證後，陸續在一、二月間逮捕涉案劉等4人，並陸續追出劉使用或已轉手賣出的7輛贓車，中打今宣布破案，將擴大清查劉涉嫌的其他竊案，劉等涉案三人因涉他遭通緝，已發監執行。

刑事局中打第三隊根據各地失竊車輛的大數據分析，透過監視器畫面的比對，找出重疊在多起失竊車地點附近都出現的車輛，進而鎖定劉姓男子（36歲，竊盜前科）疑為竊賊，進而在去年7月時，開始跟監蒐證，檢警在兵分多路跟監時發現，同一款懸掛相同車牌中華貨車，居然有框式及篷式兩個車型，還分別出現在彰化、嘉義二地。

檢警根據此一事證，確認劉涉恐涉嫌變造車身號碼後，利用事故車的車牌，借屍還魂出售贓車，經多月的蒐證後，陸續查明劉為首的竊車集團的分工方式，分別由劉、吳姓男子（32歲）負責偷車，張姓男子（35歲）負責解體、以及謝姓男子（37歲）銷贓。

檢警在一月、二月間陸續收網，在台中、嘉義、桃園、彰化等地逮回劉等4人，並在昨天陸續追回已被劉等人銷贓出售的3輛市價百萬元的三菱及五十鈴的冷凍貨車，以及兩輛中華貨車、一輛豐田、一輛三菱的轎車。

劉等人在警方詢問時，對案情避重就青，只承認警方循線查獲的7輛贓車，是否涉嫌其他同款貨車、轎車竊案，皆支吾其詞，全案依竊盜、偽造文書罪嫌移送台中地檢署偵辦，因劉、吳、張等三人涉嫌他案遭通緝，已發監執行，謝以5萬元交保。

檢警指出，劉的犯案手法是先以數萬元的低價購買無法修理的事故車後，尋找同款車行竊，行竊後變造車身號碼，掛上事故車車牌後，賣給不知情的消費者牟利，以一輛加裝冷凍櫃的三菱貨車為例，新車要價至少120萬元，劉就依40至50萬元的價格出售牟利。

刑事局中打大隊長鄺慶泰表示，行政院長蘇貞昌曾在2006年主持治安會報中指示，朝修法方向訂定有關出廠車輛加設防竊辨識碼，案經交通部修法，授權內政部依防竊需求，訂定有關出廠車輛加設防竊辨識碼相關作業規定，立法目的即是為了防止民眾愛車遭竊，同時結合警方境內查緝贓車解體工廠，邊境執行關警聯合查贓，發揮明顯功效，從2007年實施迄今，汽車竊盜發生件數從3萬多件下降到去年的2千多件。

檢警發現劉姓男子為首的竊車集團，將車身號碼修改成其他事故車的號碼，藉此借屍還魂。...
檢警發現劉姓男子為首的竊車集團，將車身號碼修改成其他事故車的號碼，藉此借屍還魂。記者陳宏睿／攝影
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刑事局中打第三隊破獲以劉姓男子為首的竊車集團，蒐證過程發現劉使用兩輛的贓車，卻懸...
刑事局中打第三隊破獲以劉姓男子為首的竊車集團，蒐證過程發現劉使用兩輛的贓車，卻懸掛相同車牌，成破案關鍵。記者陳宏睿／攝影
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劉姓男子為首的竊車集團行竊三菱的冷凍貨車，懸掛事故車牌後，以市價約4折的價格販售...
劉姓男子為首的竊車集團行竊三菱的冷凍貨車，懸掛事故車牌後，以市價約4折的價格販售。記者陳宏睿／攝影
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刑事局中打第三隊破獲以劉姓男子為首的竊車集團，蒐證過程發現劉使用兩輛的贓車，卻懸...
刑事局中打第三隊破獲以劉姓男子為首的竊車集團，蒐證過程發現劉使用兩輛的贓車，卻懸掛相同車牌，成破案關鍵。記者陳宏睿／攝影
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贓車竊盜三菱
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