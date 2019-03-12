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逸仙法師性侵19歲女住持92次 僅1次認定有罪

2019-03-12 11:20聯合報 記者王宏舜╱即時報導

以「逸仙法師」自居的徐順誠被控性侵20歲的女住持92次，但其中91次證據不足，桃...
以「逸仙法師」自居的徐順誠被控性侵20歲的女住持92次，但其中91次證據不足，桃園地院依強制性交罪判徐4年徒刑，傷害罪部分處得易科罰金之刑5月。高等法院今駁回上訴。示意圖／ingimage資料圖
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男子徐順誠修道為名，自稱「逸仙法師」，對外以「聖國黃帝總宗堂」精神領袖自居，2017年1月27日、除夕夜，他在桃園一家宮廟膳房，趁19歲的女住持留宿，竟強制性交，還毆打反抗的女住持。女住持逃到廁所躲避，打電話向媽媽求救。桃園地院依強制性交罪判徐4年徒刑，傷害罪部分處得易科罰金之刑5月。高等法院今駁回上訴。

以「逸仙法師」自居的徐順誠，以「聖國黃帝總宗堂」精神領袖身分在高雄、南投竹山和桃園龍潭等處設立宮廟。

徐順誠坦承有「指交」，但否認有強制性交或動手打人，辯稱和女住持是「男女朋友」，當天是在正常交往的情況下自然發生，況且案發後女住持已和他訂婚，根本沒有檢方指控的這些事。

高院綜合女住持歷次指訴、她母親的證述、驗傷診斷證明書、刑事局鑑定結果，認徐的辯詞不可採，一審認事用法無違誤，量刑也允當。

但檢察官起訴徐順誠2014年8月31日，和自2015年3月初某日起至2017年1月16日止(總計22.5個月，每月4次頻率計算，共計90次)，強暴女住持91次部分，因只有女方有瑕疵的指訴，無其他補強證據，這部分仍無罪。

高院表示，妨害性自主有罪部分，徐得上訴，但傷害部分不得上訴。其餘無罪部分，依刑事妥訴審判法規定，幾可確定無罪。

法師廁所傷害罪
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