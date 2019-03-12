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假帳號嘲諷傷者遭嗆 「誰知你是誰？」正義弟無罪確定

2019-03-12 11:04聯合報 記者王宏舜╱即時報導

高姓男子在臉書上使用化名「陳浩偉」嘲諷新聞當事人，溫姓男子看不下去，私訊嗆他，卻...
高姓男子在臉書上使用化名「陳浩偉」嘲諷新聞當事人，溫姓男子看不下去，私訊嗆他，卻被他控恐嚇維安罪。一、二審法院接認定無從肉搜高本人，判溫無罪確定。圖／本報系資料庫
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洪姓女子2015年到曼谷旅遊，卻遇上四面佛爆炸案，嚴重受傷，有媒體報導她的事業毀了，高姓男子用Facebook帳號上新聞網留言「現在得知過了一年後這母的依然是如此的悲慘，同時想到這一年自己是多麼的精彩美好，我的嘴角再度…」，遭溫姓網友嗆「他媽的沒被打過？住板橋是吧，注意一點」。高告溫恐嚇危安罪，溫一審無罪，案經上訴，高等法院同樣認為無人知道「陳浩偉」本名，溫也沒說要如何加害，駁回上訴。

洪女2015年8月到泰國旅遊，卻在曼谷市區遇上爆炸，她的雙手嚴重灼傷、右腿粉碎骨折、肺部也遭碎裂物刺傷，休養了1年，她無奈結束服飾店經營。不過當有媒體報導洪女的復健之路時，高姓男子2016年8月12日卻在新聞留言區寫下「食指跟中指給截…是吧，嗯，你再也不是那個美麗女生了，你再也回不到從前的外貌了，你將永遠是個肢體…，你…好慘啊～」、「一想到我去瑞士玩10天，又想到我去埃及也玩了10天，我就感到自己的生活是那麼的精彩且美好，你人都在醫院裡的病床上躺著且沒辦法動啊，身體同時遭受到永久性的傷害啊，開的服飾店也收起來了啊，我的嘴角…，我的嘴角」共三篇留言。

溫姓網友見狀，回覆「他媽的沒被打過？住板橋是吧，注意一點」至「陳浩偉」臉書私訊信箱，高自認心生畏懼，控溫恐嚇危安罪。

溫坦承有傳送這些文字給「陳浩偉」，但否認有恐嚇維安之意。溫說，受傷的姐姐是他認識很久的朋友，看他到「陳浩偉」用這些文字嘲諷她，又貶抑女性，一時間「正義感爆發」，直覺他可能住在板橋才這般留言；事實上，根本不知道「陳浩偉」的真正使用者是高姓男子。

溫批評，高用假帳號是在鼓勵大家隨便辦假帳號，到處在網路上留下不道德的言論挑釁、激怒別人，再到法院提告求償。

北院認為，高姓、溫姓網友互不認識，而高所使用的化名「陳浩偉」不僅跟本名沒有關係，網頁上也沒有揭露任何個資、年齡、性別、學經歷、照片、居住地址、朋友圈，陳無從「肉搜」。

另外，高姓男子設籍台北市大同區，長期居住文山區，和板橋一點關係也沒有，溫問「住板橋是吧？」只是揣測。高卻向法官說，「我覺得溫會找到我，他應是想讓我變成有被打過的人」，法官不信。

高等法院也認為，沒有人知道高姓留言者的真實身分，溫的私訊內容未表示要直接或間接加害告訴人，就算他傳送私訊之舉不妥，但也沒達到致高生安全上危險與實害的程度，與刑法第305條恐嚇危害安全罪「惡害通知」構成要件不符，駁回上訴，溫無罪確定。

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