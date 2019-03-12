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影／台中抗漲房屋稅 上千民眾與警爆推擠衝突

2019-03-12 10:44聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

國民黨台南市議會黨部發起房衫軍抗漲房屋稅，一千多名民眾今天上午l0點多前往市政府抗議，與警方發生數度推擠衝突，並有人向玻璃門丟擲水瓶引起騷動，丟水瓶男子馬上員警控制。

轄區台南市警四分局雖出動大批員警維持秩序，但抗議群眾群情激憤，直衝永華市政中心大樓一樓抗議，與員警爆發肢體衝突。

群眾一直要求市長黃偉哲出來接見，警方請群眾冷靜，帶隊議員也請群眾坐下保持冷靜。

抗房屋稅漲價男子眾丟水瓶，馬上被員警控制。記者黃宣翰/攝影
抗房屋稅漲價男子眾丟水瓶，馬上被員警控制。記者黃宣翰/攝影
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抗議房屋稅漲價民眾與員警爆發推擠衝突。記者黃宣翰/攝影
抗議房屋稅漲價民眾與員警爆發推擠衝突。記者黃宣翰/攝影
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抗議房屋稅漲價民眾與員警爆發推擠衝突。記者黃宣翰/攝影
抗議房屋稅漲價民眾與員警爆發推擠衝突。記者黃宣翰/攝影
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