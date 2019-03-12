台商欲滲透調查局 追查法輪功創辦人下落

2019-03-12 06:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



就讀政大外交系戰略與國際事務所碩士在職專班的台商薛禎純，涉嫌受北京情資單位請託，吸收在調查局任職的賴姓同學為「共諜」，要賴利用調查局「法眼系統」，清查法輪功創始人李洪志、以及主張台獨激進人士的入出境資料，條件是給予相同等級的情報交換，賴將此事回報國安高層，薛因而被逮，台北地檢署昨天依違反國安法之發展組織未遂罪起訴薛男。

據了解，李洪志是法輪功創始人，法輪功的修煉者尊稱其為李老師或師父，李男在1992年公開推廣法輪功，1995年因大陸駐法國大使館邀請，開始到國外傳法，李男的法輪功在90年代廣泛普及於大陸，吸引上億人煉氣功，但1999年遭江澤民發動鎮壓，李男因而流亡海外，被大陸發布跨海通緝令。

據北京情治單位掌握情資，指李洪志曾經入台低調宣揚法輪功，北京當局為緝捕李男，企圖透過台商薛禎純吸收調查局人員了解李男動向，也希望掌握類似民進黨前黨工李明哲之類的獨派人士出入境大陸名單，作為情報統合運用。

據調查，薛禎純在大陸經營食品生意，與調查局新北市調查處的賴姓調查官同在政大進修，兩人因修同一門課程結識，薛男得知賴男是調查局外勤據點，涉嫌於去年2、3月間，趁兩次與同學到北市某熱炒店聚餐機會，利用抽煙獨處的空檔，向賴男提出一分「異議人士」名單，希望賴男提供名單上人士的出入境資料。

據了解，薛禎純向賴男說，「李洪志這個人很重要，大陸方面很需要這些情資」，如果賴男能提供，他願作為賴男與陸方的中間人，陸方會提出機密情資跟賴男作為交換條件。