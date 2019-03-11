聚眾鬥毆修法3人以上就算 警：執法才有武器

2019-03-11 21:55 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



聚眾鬥毆頻傳，但刑法妨害秩序罪條文模糊，警方只能依社會秩序維護法「輕罪」究辦，不過司法實務上裁罰金額極低，滋事者不痛不癢；警政署建議修法，明確定義聚眾鬥毆為「3人以上」，多數員警支持修法，表示「警察執法才有武器！」

聚眾鬥毆分子常有幫派背景，認為「兄弟事要江湖解決」，辯稱行車或債務糾紛引起，不願提告刑法傷害或毀損罪，而刑法妨害秩序罪難以適用，警察疲於奔命抓人，只能口頭約制，以社會秩序維護法究辦，欠缺嚇阻力。

刑法妨害秩序罪章149、150條的「公然聚眾」，未明確定義，去年12月行政院治安會報提出討論，今年內政部、法務部兩度開會研商，警政署已將修正草案送交內政部，建議改為「於公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上」，將命令解散從3次下降為2次，對於在場助勢者罰金，從3百元以下調高為10萬元以下。

刑事局說，根據民國28年最高法院判例，聚眾鬥毆指參與多數人「有隨時可增加」狀況，且法院常認定聚眾鬥毆動機是侵害個人，沒有妨害秩序故意，因難以構成要件，警方鮮少以刑法149、150條移送，30年來法院幾乎沒判過有罪，形同廢棄條款。