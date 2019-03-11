親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘇揆重話拚治安
遊覽車國道翻覆
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

羨慕慘了！她靠四個神奇數字 一天竟中了30張彩券

聚眾鬥毆修法3人以上就算 警：執法才有武器

2019-03-11 21:55聯合報 記者李奕昕╱即時報導

聚眾鬥毆頻傳，但刑法妨害秩序罪條文模糊，警方只能依社會秩序維護法「輕罪」究辦，不過司法實務上裁罰金額極低，滋事者不痛不癢；警政署建議修法，明確定義聚眾鬥毆為「3人以上」，多數員警支持修法，表示「警察執法才有武器！」

聚眾鬥毆分子常有幫派背景，認為「兄弟事要江湖解決」，辯稱行車或債務糾紛引起，不願提告刑法傷害或毀損罪，而刑法妨害秩序罪難以適用，警察疲於奔命抓人，只能口頭約制，以社會秩序維護法究辦，欠缺嚇阻力。

刑法妨害秩序罪章149、150條的「公然聚眾」，未明確定義，去年12月行政院治安會報提出討論，今年內政部、法務部兩度開會研商，警政署已將修正草案送交內政部，建議改為「於公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上」，將命令解散從3次下降為2次，對於在場助勢者罰金，從3百元以下調高為10萬元以下。

刑事局說，根據民國28年最高法院判例，聚眾鬥毆指參與多數人「有隨時可增加」狀況，且法院常認定聚眾鬥毆動機是侵害個人，沒有妨害秩序故意，因難以構成要件，警方鮮少以刑法149、150條移送，30年來法院幾乎沒判過有罪，形同廢棄條款。

至於社維法妨害他人身體財產87條，意圖鬥毆而聚眾，處3日以下拘留或1萬8千元以下，不過法院裁罰偏低；刑事局統計2015年至去年的聚眾鬥毆案，依社維法移送1230件，7成裁罰金額落在2千至6千元，2成裁處不罰，僅9件因沒繳錢而易以拘留。

行政院長蘇貞昌指示針對街頭聚眾鬥毆修法遏止，刑事局建議，未來只要超過3人就算聚眾...
行政院長蘇貞昌指示針對街頭聚眾鬥毆修法遏止，刑事局建議，未來只要超過3人就算聚眾，員警2次命令聚眾者解散不從即依現行犯逮捕。 圖／聯合報系資料照片
分享

警察內政部行政院
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

毒蟲割斷農婦氣管是「偶發」？ 法官：他有改過遷善可能

2019-03-11 19:46

樂陞案二審判12年 許金龍2億具保將離開看守所

2019-03-11 15:41

鼎玉鉉鵝肉店縱火案釀2死1重傷 老闆也被訴

2019-03-11 19:47

虐兒致死最重判無期徒刑嫌輕？法務部：再邀專家研議

2019-03-11 18:32

2億元交保 樂陞董座步出看守所不發一語離去

2019-03-11 18:21

立委補選倒數 賄選賭盤情資共13件

2019-03-11 16:47

兒作證飯有蟑螂屍、母吞嘔吐穢物 23年婚終判離

2019-03-11 16:43

珖億牙材詐貸9.2億多元 負責人夫婦銀行法起訴

2019-03-11 15:46

催欠稅大戶繳稅 行政執行官吳俊青是箇中高手

2019-03-11 14:38

年紀加一加211歲 3老賊偷600元被判刑

2019-03-11 13:11

老翁泡溫泉卻跌倒身亡 管委會挨告獲不起訴

2019-03-11 11:43

谷阿莫GG了？保障「負面評論」自由的重要

2019-03-11 11:38

瘋狂砍死女組頭 凶殘翁竟淚訴：拜託法官不要判太重

2019-03-11 11:11

家長會長猥褻15次「男女不拘」 判8年6月還嫌重

2019-03-11 11:10

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

開名車卻嫌200元停車費太貴？兩好友合謀逃票一起被判刑

2019-03-11 10:57

辦群交趴收費「射影師」穆川申遭起訴妨害風化

2019-03-11 10:47

山老鼠盜紅檜太可惡 檢請院方重罰併科10倍以上罰金

2019-03-11 10:42

谷阿莫GG了？二次創作是不是一種權利

2019-03-11 10:28

台商刺探「調查官」同學 涉發展組織未遂遭起訴

2019-03-11 10:05

4公升強鹼潑主管害雙眼全瞎 狂男稱給他小小教訓

2019-03-10 23:18

酒駕撞死高中生 嫌犯竟只拿2萬元想和解

2019-03-10 22:46

疑大陸海產8噸賣光光躲過走私罪 船長最後判這麼輕

2019-03-10 21:25

700萬賓士成廢鐵 違規銷毀或拍賣？全台「一國三制」

2019-03-10 20:00

疑越籍妻在外陪酒狂砍12刀奪命 狠男判14年2月

2019-03-10 19:59

五字經辱警還嗆「恁北很有錢」法官：那就關20天

2019-03-10 19:54

酒駕撞死晨運婦人 籌不出50萬交保金新北檢改聲押

2019-03-10 19:05

醉男飆罵警察「大摳呆」罰2000 警：人身攻擊很受傷

2019-03-10 16:56

喝三瓶清酒仍上路撞死大學畢業生 判刑7年再賠4百萬元

2019-03-10 16:27

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

屈臣氏網購系統驚傳漏洞 1500萬商品統統只要0元

2019-03-11 15:34

看護忙著聽音樂！ 98歲翁坐輪椅腳著地「磨到見骨」

2019-03-11 10:13

聚眾鬥毆 政院急修法「逾3人就算 不解散現行犯逮捕」

2019-03-11 00:22

酒駕撞死高中生 嫌犯竟只拿2萬元想和解

2019-03-10 22:46

「炭烤包子、蒸熱狗、滾蕃薯」 超商店員累了嗎？

2019-03-11 10:40

南半球女王大秀19吋「腰瘦照」 網友驚：內臟去哪了？

2019-03-11 19:29

學校家長日兒跪神求平安 母見「八拖」拳頭都硬了

2019-03-11 12:32

上班第1天狂撬保險箱 實習店員奮戰6小時盜走21萬

2019-03-11 11:44

料理鼠王失足？ 天冷進補「買羊肉爐送老鼠」畫面噁爆

2019-03-11 11:35

4公升強鹼潑主管害雙眼全瞎 狂男稱給他小小教訓

2019-03-10 23:18

糗了！女騎士路不熟 上班靠導航竟上了66快速道路

2019-03-11 14:39

桃園又見幼兒園虐童 家長痛斥市府是兒虐最大「推」手

2019-03-11 11:15

毒蟲拒捕逆向暴走新海橋 撞斷無辜機車騎士大腿

2019-03-11 10:38

毒蟲割斷農婦氣管是「偶發」？ 法官：他有改過遷善可能

2019-03-11 19:46

13歲少女戰3男 他最快繳械成鐵證

2019-03-11 16:30

經理群組誤傳「18禁床照」收不回 他笑：第一次期待上班

2019-03-11 18:00

樂陞案二審判12年 許金龍2億具保將離開看守所

2019-03-11 15:41

與她嘿咻有時要錢有時不要錢 他兩度硬上這下慘了

2019-03-11 16:05

插了鑰匙卻發不動？天兵媽求救路人 「7字真言」讓她尷尬爆表

2019-03-11 21:01

高中兒上吊亡單親媽無喪葬費 暖警幫奔走籌錢送溫情

2019-03-11 10:41

影／台南市發生打架衝突 警方：堂兄弟家務事非聚眾鬥毆

2019-03-11 08:59

交警居然喝茫騎錯機車返家 竹縣警局長怒送法辦罰連坐

2019-03-11 12:43

人夫偷吃小三寫下冒險日記 元配3鐵證破姦情

2019-03-11 14:13

路邊嬤機車沒油…他幫推5公里 憂被檢舉「跪求放過」

2019-03-11 17:14

屈臣氏被詐了！2千件商品被「0」元賣出

2019-03-11 15:16

公然聚眾認定標準放寬 律師憂侵害集會自由

2019-03-11 00:04

影／南投仁愛翠巒山區傳意外 車翻落百米邊坡1死1傷

2019-03-11 17:26

影／動物血滴子！「山豬吊」扯爛狗腿 越跑死得越慘

2019-03-11 13:00

開名車卻嫌200元停車費太貴？兩好友合謀逃票一起被判刑

2019-03-11 10:57

兒作證飯有蟑螂屍、母吞嘔吐穢物 23年婚終判離

2019-03-11 16:43

台東民宅火警嗆昏86歲老翁 警消即時救回一命

2019-03-11 14:31

桃園4歲幼兒遭體罰受虐 園方：會負起責任絕不推託

2019-03-11 12:05

高雄第4輛RAV4失竊 車主心痛PO竊賊持長桿身影

2019-03-10 23:29

全省掃貨過敏鼻炎藥10幾萬顆 高市警破集團提煉製安毒

2019-03-11 17:24

以為過1晚酒退 男駕車撞死晨運婦

2019-03-11 00:20

蘇澳氣爆案…煮泡麵瓦斯外洩 開燈引火奪命

2019-03-11 00:25

許昌街大樓冒煙 補習班緊急停課疏散學生

2019-03-11 20:52

家長會長猥褻15次「男女不拘」 判8年6月還嫌重

2019-03-11 11:10

通緝犯拒檢衝撞警車挨5槍 仍從板橋逃到樹林被逮

2019-03-11 09:48

瘋狂砍死女組頭 凶殘翁竟淚訴：拜託法官不要判太重

2019-03-11 11:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top