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鼎玉鉉鵝肉店縱火案釀2死1重傷 老闆也被訴

2019-03-11 19:47聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北市土城區「鼎玉鉉鵝肉店」縱火案釀2死1重傷，死者家屬和生存者追究責任，犯嫌蔡興旺等3人去年10月一審分別被依殺人罪判處13年到無期徒刑不等刑期，二審官司尚在審理，而鵝肉店第一代的林姓老闆因為是店負責人，又未依規定設置緊急出口和滅火器等消防設備，被檢察官認定也有過失，今天被新北地檢署依業務過失致死罪起訴。

鼎玉鉉因為負責人的三兒子與人有債務糾紛，前年11月30日晚間被蔡興旺、黃煒杰和林家寶3人潑漆錄影，由於是朝櫃台烹煮區直接潑灑，摻有松香水的紅漆接觸到火源，瞬間引發大火，導致許姓老闆娘和張姓廚師死亡，另一名林姓廚師也有全身45%的二、三度灼傷。

事發後，張姓廚師的家屬和林姓廚師究責。新北檢調查認為蔡興旺等人明知鵝肉店櫃台烹煮區有火爐，紅漆內的松香水接觸到火源可能引發大火，卻執意朝烹煮區潑漆，有殺人的不確定故意，去年3月依殺人罪起訴，事後再查店家未依職安和消防法規設置緊急出口和滅火設備，2樓還懸掛招牌堵住窗口緊急出口，認為林姓老板也有過失責任。

偵訊時，林姓老闆否認犯行，但偌大招牌遮住窗口阻礙逃生成為案發後的具體事證，另有證人也證實店內未放置滅火器，說法最後未被檢察官採信，今被依業務過失致人於死、業務過失致重傷等罪起訴。

鼎玉鉉鵝肉店第一代的林姓老闆因為是店負責人，又未依規定設置緊急出口和滅火器等消防...
鼎玉鉉鵝肉店第一代的林姓老闆因為是店負責人，又未依規定設置緊急出口和滅火器等消防設備，被檢察官認定也有過失，今天被新北地檢署依業務過失致死罪起訴。本報資料照片
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殺人大火
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