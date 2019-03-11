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毒蟲割斷農婦氣管是「偶發」？ 法官：他有改過遷善可能

2019-03-11 19:46聯合報 記者王宏舜╱即時報導

染有毒癮的男子吳永明前年5月酒後駕車，在苗栗竹南打劫鄧姓農婦，農婦看了他一眼、沒理會，吳拿尖刀朝她後頸、背部刺劃。吳因刀子「沒辦法插進她背部」，把農婦身體翻過來，跨坐在她身上，在朝她右胸、臉、尖猛刺，農婦斷頸死亡。

吳打開農婦騎乘的機車置物箱，沒找到值錢的東西，為了避免他人發現，將車棄置田內。苗栗地院、高院台中分院依強盜殺人罪判吳無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院駁回吳和檢察官上訴定讞。

鄧姓農婦生活單純，被發現割喉，警方排除熟人所為，研判可能是隨機行凶，調閱案發時周邊監視器，發現吳永明曾騎機車在附近來回，涉有重嫌。警方發現吳到桃園蘆竹找女網友，北上逮人。

吳有竊盜、準強盜前科；7年前出獄後，曾因玩線上遊戲辱罵網友，觸犯妨害名譽罪。警方在命案農田泥地採到清晰的運動鞋印，與吳的鞋底紋路吻合。警員將扣案尖刀、白色鞋子上殘留的血跡，和被害人右手指甲採集樣本送驗，結果都均與被害人DNA-STR型別相符。

吳坦承強盜殺人，苗栗地院認為他輕忽人命，不可輕縱，但又認為死刑「有不可逆性」，基於對生命價值、生命權及人道的基本尊重，又考量若判吳死刑，雖可消減被害人家屬心中怨恨，但仍難撫平他們內心的悲痛；如果給吳生機，說不定還可以「彌補損害」。

苗栗地院認為，吳永明非性情狡猾卑劣、無惡不做、十惡不赦之人，又當庭表示歉意、後悔，雖沒和被害人家屬和解、或賠償，仍替他留一線生機，判他無期徒刑。

高院台中分院雖撤銷原判決，但也是處無期徒刑，理由是沒和解是因為家裡沒錢，他在看守所羈押時，有寫道歉信、經文，請求被害人家屬原諒，可見有悔悟之心。二審斟酌吳處於復歸社會困難、各類人際網絡維持不易、無人適時進一步協助的處境，又受毒品、酒精作用影響才鑄大錯，但不一定「沒有教化可能性」。

嘉義長庚醫院鑑定「吳員殺人舉動與其平日人格特質及過往行為模式並不相符，應屬偶發，且於殺人後產生心理創傷反應，推測其日後再為暴力犯罪之可能性不高」，報告認為無與世隔絕必要。

吳永明前次出監得知自己有小孩後，喜愛小孩，二審認為本案是因吸毒而起，吳也說「再也不敢碰毒品」，未處極刑。判決指出，吳思慮不周，智識程度不高，若施以最長期監禁、輔以適確教化，有改過遷善可能。

檢方上訴指出，吳自2012年出獄至本案被羈押，已有5年時間，卻一再犯案，他的收入沒拿來繳納易科罰金，反在花費殆盡後，搶取他人財物並殺害，法官判決有悖經驗法則。

最高法院認為，立法者既然將強盜殺人罪的法定刑定為「死刑或無期徒刑」，目的就在賦予法官能審慎斟酌，讓尚有更生遷善可能的罪犯保留生機，二審量刑時已考量刑法第57條各款，認為吳人性未泯，判決妥適，因此駁回雙方上訴。

男子吳永明2017年打劫農婦，並拿刀割斷她氣管，被依強盜殺人罪處無期徒刑定讞。圖...
男子吳永明2017年打劫農婦，並拿刀割斷她氣管，被依強盜殺人罪處無期徒刑定讞。圖／翻攝畫面
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殺人強盜死刑
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