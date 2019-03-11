男離婚竟追討24萬小聘 提告稱「賣女兒的錢」

2019-03-11 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄黃姓男子與妻子涂女結婚1年又21天就離婚，他卻提告主張當時婚前給予「小聘」24萬元，是台灣早期社會風俗「賣女兒」的錢，此做法違背善良風俗應該屬無效，且前岳母曾說小聘會用來當小孩尿布奶粉錢，但兩人無子，應歸還這筆錢；高雄地院認為他無法舉證小聘之意為賣女兒錢，判免還，全案上訴中。

黃姓男子指出，他與涂女2017年2月12日結婚，隔年3月5日離婚，女方結婚時表示要給予小聘禮金24萬元，但依照早期台灣社會風俗民情，這是「賣女兒」的錢，之後雖有報答養育父母之恩的說法，仍有賣女兒的觀念，依民法72條，此筆錢已違背公共秩序或善良風俗，應屬無效。

他還稱，前妻的母親也曾說，如果婚後有小孩，這筆小聘將用來買孫子的奶粉、尿布等，如今雙方離婚且沒有孩子，解除了原本贈與的條件，前妻該歸還24萬元。

黃姓男子另追討買婚戒費用10萬4000元，他認為應各付一半5萬2000元，所以先前涂女已匯款2萬1000元，應再付剩下3萬1000元。

涂女反駁稱小聘是以結婚為條件所付的，既然有結婚，贈與的條件就成立，且也沒明定離婚就要歸還，更沒違反公序良俗；至於婚戒，依常理是男方對女方求婚的定情信物，當時黃去挑選、結帳沒叫她付錢，沒想到一離開商店，黃就說是互贈戒指，不停向她討錢，她只好先付2萬1000元。