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2億元交保 樂陞董座步出看守所不發一語離去

2019-03-11 18:21聯合報 記者王宏舜╱即時報導

日商百尺竿頭公司收購樂陞科技公司破局，2萬名投資人遭坑殺，樂陞董事長許金龍等10人被訴違反證券交易法。高等法院對法條、事實認定與原審有異，去年改依刑法背信未遂罪判許12年徒刑，併科1億元罰金，案件上訴最高法院。仍羈押中的許聲請具保停押，高院2月15日裁定2億元交保，限制住居、出境、出海，並應於每日晚間8點至9點間至轄區派出所報到，許金龍的家人下午籌到現金2億元向高院辦交保；許金龍下午5時許步出台北看守所，面對媒體詢問，不發一語，隨即鑽進家人的轎車離去。

樂陞科技公司董事長許金龍。資料照片。記者王宏舜／攝影
樂陞科技公司董事長許金龍。資料照片。記者王宏舜／攝影
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