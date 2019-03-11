立委補選倒數 賄選賭盤情資共13件

2019-03-11 16:47 中央社 台北11日電



第9屆立法委員缺額補選將於16日在新北市、台南市、彰化縣及金門縣分別舉行投票，調查局指出，截至今天已蒐報賄選情資12件、選舉賭盤情資1件，均已提報轄區地檢署立案偵查。

調查局公布新聞稿指出，選情進入白熱化的最後一週，調查局動員相關內外勤調查人員嚴密掌握賄選動態，全面遏止不法情事發生，如有需要更將調派各地區機動工作站人員支援偵辦，強力宣示端正選風的決心。

調查局呼籲各候選人及支持者均能秉持清白參選之信念，守護民主政治基石，勿因選情緊張而意圖以賄選等不法手段贏得選舉。

調查局長呂文忠非常重視這次立法委員缺額補選查察賄選工作，親自於2月13日視察台南市調查處、2月19日視察彰化縣調查站、2月22日視察福建省調查處，2月27日視察新北市調查處，明確指示5大工作方向。

5大工作方向包括，依照轄區特性規劃查賄重點；秉持行政中立原則，勿枉勿縱；情資提報地檢署後仍應持續補強查證作為；立案調查後務須掌握案件進度與案情；加強蒐報網路假訊息、選舉賭盤、選舉暴力與境外資金或勢力介入選舉情形。