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立委補選白熱化 調查局蒐報12件賄選情資

2019-03-11 16:12聯合報 記者張宏業╱即時報導

第9屆立法委員補選本周末於新北市、台南市、彰化縣及金門縣舉行投票，調查局在補選期程公布後，要求相關外勤單位注意蒐報參選人及支持者賄選動態情資，截至3月11日止，已蒐報賄選情資12件、選舉賭盤情資1件，均已提報轄區地方檢察署立案偵查。

據了解，台南市二選區立委補選戰況激烈，由國民黨提名的謝龍介對上民進黨郭國文，包括高雄市長韓國瑜、總統蔡英文都分別前往台南替兩人站台；另外，新北市方面，民進黨候選人余天也將對決國民黨的鄭世維，全力催出基本盤。消息人士透露，三重與台南是傳統綠營大票倉，民進黨友不能輸的壓力，因此，調查局蒐報的選舉賭盤，與這兩個地區有關。

調查局呂局長非常重視此次立法委員補選查察賄選工作，親自在2月間視察台南市調查處，彰化縣調查站，福建省調查處，新北市調查處，並指示五大工作方向，包括依照轄區特性規劃查賄重點；秉持行政中立原則，勿枉勿縱；情資提報地檢署後仍應持續補強查證作為；立案調查後務須掌握案件進度與案情；加強蒐報網路假訊息、選舉賭盤、選舉暴力與境外資金或勢力介選情形。

由於選戰進入最後一週，調查局動員相關內外勤調查官，嚴密掌握賄選動態，全面遏止不法情事發生，如需要將調派各地區機動工作站人員支援偵辦，宣示端正選風決心。

第9屆立法委員補選本周末登場，台南、三重選情激烈，調查局掌握12件賄選情資。記者...
第9屆立法委員補選本周末登場，台南、三重選情激烈，調查局掌握12件賄選情資。記者/張宏業攝影
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