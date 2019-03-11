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兒作證飯有蟑螂屍、母吞嘔吐穢物 23年婚終判離

2019-03-11 16:43聯合新聞網 綜合報導

陳姓男子與妻子結婚後因生活習慣不同常發生爭執，陳男的兒子作證時表示，母親的衛生習...
陳姓男子與妻子結婚後因生活習慣不同常發生爭執，陳男的兒子作證時表示，母親的衛生習慣確實有異於一般人，她會把嘔吐後仍留在口中的穢物再吞回去，高院因此判准2人離婚。聯合報資料照片。
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台北市陳姓男子與妻子結婚後因生活習慣不同常發生爭執，且陳妻子煮的飯裡頭常會有蟑螂屍體，又不斷在外負債，陳男長期下來不堪負荷，因此向法院訴請離婚。高院審理時，陳男的兒子作證時表示父母親時常為了衛生問題而大吵，母親的衛生習慣確實有異於一般人，她會把嘔吐後仍留在口中的穢物再吞回去，法院因此判准2人離婚。

根據「ETtoday」報導，陳男與妻子結婚23年，兩人育有3子。兩人婚後不久，陳男就發現妻子生活衛生習慣極差，不僅不整理家務，更棄置洗好的衣物於洗衣機內任其發霉。讓陳男更作嘔的是妻子煮的飯菜中常會出現蟑螂屍體，陳男跟妻子反應後所得的回應竟是「蟑螂含有豐富的蛋白質」。

陳男妻在外開設服飾店，也因經營不善四處借貸，直到債主上門索討款項時，陳男才知妻子財務出狀況。陳男也多次幫忙償還債務，但在長期負擔下也感不堪負荷，於是向法院訴請離婚。

一審時，陳男妻否認自己生活衛生習慣不好，反控陳男另結女友，未盡撫養兒子的責任，心情差時還會暴力對待，因此一審判陳男敗訴。陳男不服一審判決，提出上訴，高院審理時，陳男的3個兒子出庭作證表示母親的的衛生習慣確實有異於一般人，且從不整理家務，有時更把貨品堆積在家中，導致家中環境髒亂。他們作證時還說曾目擊母親把嘔吐後仍留在口中的穢物再吞回去，父母親雖然已經分房5年，但仍常因衛生問題爭吵。

高院認為陳妻生活衛生習慣不佳屬實，在外又負債累累，又未能對陳男另結女友、未盡撫養兒子責任提出證據，因此改判准許2人離婚。陳男忍受23年的痛苦婚姻，終於可以離婚了。

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