與她嘿咻有時要錢有時不要錢 他兩度硬上這下慘了

2019-03-11 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



男子「阿忠」前年到「美美」經營的個人工作室消費，而認識「美美」，兩人成為男女朋友，但交往後兩人時常爭吵，同年底，他前往工作室兩度性侵害「美美」，經被害人的室友陳女聽到哭泣聲，通知友人報警查獲，台中地院依強制性交罪將他判刑3年4月。

「阿忠」否認強制性交犯行，辯稱「我當天與她發生兩次性行為，性交過程她都沒有哭泣」，辯護律師稱「阿忠」與她為男女朋友，她坦承與他曾有多次性行為，曾發生口角吵架，但後來又復合，足認兩人關係密切，又依她所述，兩人發生性行為，有時有金錢交易，有時無金錢交易，兩人除具有客戶關係外，同時兼具男女朋友恩愛關係，

法官查出，被害人驗傷採證結果，顯示被害人「美美」臉頰紅腫、左背紅腫、雙手前臂抓痕、尿道口周圍紅腫，足證「阿忠」確有以強制方式，違反被害人的意願，性侵被害人得逞。

判決書指出，「阿忠」於106年10月間，前往「美美」所經營個人工 作室消費而認識她，並於同年10月底至11月間成為男女朋友，交往後二人迭因細故而有爭執。

同年12月28日，二人又因故發生衝突，「阿忠」竟於同月29日上午，前往「美美」工作室2樓，請「美美」正在服務的客人先離開後，即性侵被害人得逞；他性侵被害人後，至浴室梳洗，梳洗後與她交談時，他因不滿她未直視其臉，再度性侵被害人。