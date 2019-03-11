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珖億牙材詐貸9.2億多元 負責人夫婦銀行法起訴

2019-03-11 15:46聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

知名牙材設備代理商珖億企業負責人李建邦遭控偽造牙醫印鑑與不實客票，假裝要裝潢及購買電腦，向10餘家銀行辦理融資票貼，3年內詐貸9億2061萬435元。台北地檢署歷經一年餘偵查，今依違反銀行法、偽造文書、商業會計法等罪將李、李妻裘振儀、室內裝修公司張姓登記負責人、電腦公司古姓負責人等4人起訴。其餘牙醫、員工7人因不知情獲不起訴。

檢調調查，珖億企業成立於1997年，主力經營牙醫診所器材，包括診療椅、植牙機、X光機等。2013年12月至2016年10月，李建邦涉嫌向多名牙醫購買支票，在無實際交易情形下，偽造與牙醫診所間的不實買賣牙材契約書及統一發票，連同醫師背書開立支票作為擔保，向銀行詐貸。

檢調偵辦期間，李建邦和妻子均坦承犯行，並稱其他參與犯罪的人頭醫師及員工知情。檢察官為釐清李建邦說詞，前年7月19日指揮調查局兵分12路，搜索珖億企業等相關處所，約談6名牙醫、珖億關係企業員工共11人。

檢方訊後諭令牙醫葉義輝60萬元交保、岑湛輝60萬元交保、廖盈嘉30萬元交保、葉國強60萬元交保，其餘7人請回。4名牙醫否認與李建邦合謀詐貸，辯稱僅是債務關係。

雖然室內裝修公司張姓登記負責人、電腦公司古姓負責人矢口否認知情，但檢方根據相關對保證據，認定兩人參與犯案，今依法起訴。其餘牙醫、員工等7人均不知情，另不起訴。

全案起源於2016年鼎興牙材商詐貸案爆發，負責人何宗英周轉不力，支票陸續跳票才遭盯上。鼎興案曝光後，金融機構開始自我檢視是否有類似詐貸案，並縮減放款額度，與珖億來往的銀行發現貸款有詭，陸續向檢調報案。

當時銀行全面清查相關授信業務，驚覺珖億公司也涉案，且手法與鼎興如出一轍，等於是鼎興案翻版。估計10餘家銀行、租賃公司受騙，但僅和潤企業公司不滿向台北市調處提告，其他業者走民事途徑。

台北地檢署偵辦醫療牙材詐貸案。圖／報系資料照
台北地檢署偵辦醫療牙材詐貸案。圖／報系資料照
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牙醫詐貸
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