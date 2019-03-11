涉嫌虛報人頭詐領助理費 芳苑鄉長洪和炉緩起訴

2019-03-11 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣芳苑鄉長洪和炉擔任縣議員期間每月須支付助理費達14萬元，為節省開支涉嫌指示妻子向議會虛報人頭詐領助理費，前年檢方展開偵查近日偵結，認定洪和炉與其妻違反公務員登載不實罪，但予以緩起訴1年，分別向公庫支付200萬與40萬元。

檢方考量洪將取得的公費助理費全數用在聘用助理，且他每月助理費13、14萬，遠超過公費補助8萬元助理費，也沒有證據顯示洪、楊兩人挪用助理費供自己使用，依此予以緩起訴處分。

緩起訴處分書指出，洪和炉（62歲）在2006年到2014年擔任彰化縣議員，先找來沈、林、洪、楊等5名擔任助理，洪和炉與妻（51歲）在2007年起連續兩年期間為節省花費，以幫忙報稅為由向不知情的楊妻妹妹取得身分證作為人頭再向彰化縣議會提出公費助理臨聘，每月薪資4萬元均匯入洪和炉郵局帳戶，楊妻再提領分別支付給助理。

2013年洪連任議員期間再度請不知情的馬姓友人提供郵局帳冊與身分證件，再向縣議會申請公費助理補助費，每月薪資4萬元。