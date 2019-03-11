樂陞案二審判12年 許金龍2億具保將離開看守所

2019-03-11 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



日商百尺竿頭公司收購樂陞科技公司破局，2萬名投資人遭坑殺，樂陞董事長許金龍等10人被訴違反證券交易法。高等法院對法條、事實認定與原審有異，去年改依刑法背信未遂罪判許12年徒刑，併科1億元罰金，案件上訴最高法院。仍羈押中的許聲請具保停押，高院2月15日裁定2億元交保，限制住居、出境、出海，並應於每日晚間8點至9點間至轄區派出所報到。

許金龍自2016年9月30日起遭羈押，高院許去年11月29日宣判時，法官許可以具保，但當時他覓保無著，未能出監，直到日前才又聲請解除羈押，春節年後獲准。許今天將離開看守所。對於高院2月15日具保停止羈押的裁定，檢察官提抗告，目前連同本案部分由最高法院審理中。

同案被告VBL公司負責人鄭鵬基犯背信未遂、記載帳務不實罪，判2年；樂陞財務長謝東坡犯背信未遂罪，處刑1年6月；樂陞前代理董事長李柏衡記載帳簿不實，判1年1月。三人緩刑5年，其中李、鄭應各支付國庫100萬元。

許金龍涉案部分分為私募、公開收購、炒股、內線交易、侵占與美化財部六大塊。樂陞股東臨時會決議引進得參與私募的策略性投資人，許2013、一14年間與鄭鵬基、謝東波合作，讓不符條件的Cinda基金與Eminent、葫蘆、百尺竿頭、Mega Cloud、Triple Collaboration公司參與應募，董事會遭瞞，通過私募案。許因私募取得3850萬股，2014年與TP公司、同步公司簽合約，出售持有的私募股票得利。

2016年2月，許金龍為讓樂陞股價不墜，與掛名百尺竿頭負責人的日本人樫埜由昭、大陸人王佶共謀，由樫埜由昭對外宣稱出資百分之二十，創造樫埜由昭有意公開收購樂陞的假象。投資人誤信公開收購方為日本人所掌控的「百尺竿頭」而非「陸資」 ，大量應買。不過王未依協議支付款項，無法完成公開收購交割，樂陞大跌。

高院認定許金龍與鄭鵬基、楊博智、蔡明宏（檢察官未起訴）從2015年6月1日起至2016年8月30日公開收購破局止，以連續高買與低賣、相對成交、虛掛買單等手段操縱樂陞股價。而許金龍在2016年5月15日知悉王佶、百尺竿頭要收購樂陞股票，卻請人下單買進及賣出樂陞股票，涉內線交易。