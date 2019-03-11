催欠稅大戶繳稅 行政執行官吳俊青是箇中高手

2019-03-11 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



行政執行署台南分署行政執行官吳俊青，辦案體察欠稅人心理，善用強制處分手段，突破數起複雜難解欠稅重大案件，吳因表現優異，曾榮獲法務部模範公務人員。吳辦理凃姓律師欠稅案，因為逼迫凃繳納在台南分署欠的124萬元贈與稅後，凃擔心被管收，主動向台北分署繳納所欠的600萬元綜所稅。

51歲吳俊青，台南二中、文化大學法律系畢業，現就讀成大法律學系碩士班公法組，2000年律師高考及格，2005年司法人員特考三等行政執行官及格；曾任經濟部商品檢驗局政風室科員，交通部電信總局法制室科員，行政執行署士林、高雄分署執行官。

吳俊青辦案能力強，根據欠稅人不同行業特色，家庭背景及人格特質，體察欠稅人心理，擅長利用強制處分手段，突破數起複雜難解欠稅大案，2015年獲表揚為法務部模範公務人員。

辦過數起欠稅大戶，吳俊青以催繳凃姓律師欠稅案最令他印象深刻，吳俊青說，律師深諳免責之道，講話謹慎小心，實問虛答，對於執行分署執行動作，動輒聲明異議，是多數執行人員不願意面對頭痛人物。

吳俊青說，凃積欠大筆稅金未繳清，但調閱凃信用卡刷卡紀錄，發現凃出手闊綽，購買名貴手表單筆金額高達10萬多元，在飯店用餐消費每筆6千元到3萬元不等，顯然是有履行義務能力而故意不履行，凃姓律師積欠124萬元贈與稅案件，因為逼迫凃繳納在台南分署欠的124萬元贈與稅後，凃害怕被管收，才主動到台北分署繳納所欠的600萬元綜所稅。