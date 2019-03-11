親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘇揆重話拚治安
遊覽車國道翻覆
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

4月不領表參選2020 韓國瑜受訪稱：做滿4年市長任期

墜機前都不停爬上又下衝！ 衣航和獅航離奇的相同宿命

催欠稅大戶繳稅 行政執行官吳俊青是箇中高手

2019-03-11 14:38聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

行政執行署台南分署行政執行官吳俊青，辦案體察欠稅人心理，善用強制處分手段，突破數起複雜難解欠稅重大案件，吳因表現優異，曾榮獲法務部模範公務人員。吳辦理凃姓律師欠稅案，因為逼迫凃繳納在台南分署欠的124萬元贈與稅後，凃擔心被管收，主動向台北分署繳納所欠的600萬元綜所稅。

51歲吳俊青，台南二中、文化大學法律系畢業，現就讀成大法律學系碩士班公法組，2000年律師高考及格，2005年司法人員特考三等行政執行官及格；曾任經濟部商品檢驗局政風室科員，交通部電信總局法制室科員，行政執行署士林、高雄分署執行官。

吳俊青辦案能力強，根據欠稅人不同行業特色，家庭背景及人格特質，體察欠稅人心理，擅長利用強制處分手段，突破數起複雜難解欠稅大案，2015年獲表揚為法務部模範公務人員。

辦過數起欠稅大戶，吳俊青以催繳凃姓律師欠稅案最令他印象深刻，吳俊青說，律師深諳免責之道，講話謹慎小心，實問虛答，對於執行分署執行動作，動輒聲明異議，是多數執行人員不願意面對頭痛人物。

吳俊青說，凃積欠大筆稅金未繳清，但調閱凃信用卡刷卡紀錄，發現凃出手闊綽，購買名貴手表單筆金額高達10萬多元，在飯店用餐消費每筆6千元到3萬元不等，顯然是有履行義務能力而故意不履行，凃姓律師積欠124萬元贈與稅案件，因為逼迫凃繳納在台南分署欠的124萬元贈與稅後，凃害怕被管收，才主動到台北分署繳納所欠的600萬元綜所稅。

「幫國家追回欠稅，是我的職責，能追回複雜難解案件，很有成就感！」吳俊青說，身為公務員他樂於工作，盡量做好本份的事。

行政執行署台南分署行政執行官吳俊青，是催繳欠稅大戶高手。記者黃宣翰／攝影
行政執行署台南分署行政執行官吳俊青，是催繳欠稅大戶高手。記者黃宣翰／攝影
分享

文化大學公務員頭痛
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

年紀加一加211歲 3老賊偷600元被判刑

2019-03-11 13:11

老翁泡溫泉卻跌倒身亡 管委會挨告獲不起訴

2019-03-11 11:43

谷阿莫GG了？保障「負面評論」自由的重要

2019-03-11 11:38

瘋狂砍死女組頭 凶殘翁竟淚訴：拜託法官不要判太重

2019-03-11 11:11

家長會長猥褻15次「男女不拘」 判8年6月還嫌重

2019-03-11 11:10

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

開名車卻嫌200元停車費太貴？兩好友合謀逃票一起被判刑

2019-03-11 10:57

辦群交趴收費「射影師」穆川申遭起訴妨害風化

2019-03-11 10:47

山老鼠盜紅檜太可惡 檢請院方重罰併科10倍以上罰金

2019-03-11 10:42

谷阿莫GG了？二次創作是不是一種權利

2019-03-11 10:28

台商刺探「調查官」同學 涉發展組織未遂遭起訴

2019-03-11 10:05

4公升強鹼潑主管害雙眼全瞎 狂男稱給他小小教訓

2019-03-10 23:18

酒駕撞死高中生 嫌犯竟只拿2萬元想和解

2019-03-10 22:46

疑大陸海產8噸賣光光躲過走私罪 船長最後判這麼輕

2019-03-10 21:25

700萬賓士成廢鐵 違規銷毀或拍賣？全台「一國三制」

2019-03-10 20:00

疑越籍妻在外陪酒狂砍12刀奪命 狠男判14年2月

2019-03-10 19:59

五字經辱警還嗆「恁北很有錢」法官：那就關20天

2019-03-10 19:54

酒駕撞死晨運婦人 籌不出50萬交保金新北檢改聲押

2019-03-10 19:05

醉男飆罵警察「大摳呆」罰2000 警：人身攻擊很受傷

2019-03-10 16:56

喝三瓶清酒仍上路撞死大學畢業生 判刑7年再賠4百萬元

2019-03-10 16:27

立委補選前最後一周 南檢4件選他字案

2019-03-10 14:57

製傳女性友人裸體合成照害離婚 男稱好玩判賠6萬元

2019-03-10 14:27

基隆前議長黃景泰違法收政治獻金 高院補充沒收500萬

2019-03-10 14:23

影／恐怖客運超車還急切道 民眾罵拿乘客命開玩笑

2019-03-10 14:20

應召女遇變態綁床上硬灌腸 嫖客賠30萬仍判3年半

2019-03-10 14:04

再審判無罪定讞 蘇炳坤獲准刑事補償445萬

2019-03-10 13:20

人夫裸抱小三同床睡 老婆掀棉抓姦當場崩潰飆罵

2019-03-10 13:18

蛋洗韓國瑜、噴漆郭國文服務處 蔡男3萬元交保

2019-03-10 13:10

醉女答應男上兵開房睡覺 他踰矩摸胸慘賠10萬

2019-03-10 13:00

拿小三接吻照當手機桌布 老公要離婚還嗆妻自私

2019-03-10 12:59

公投法第12案施行法草案拚二讀 伴侶盟反對

2019-03-10 12:53

謝龍介郭國文連續遭蛋襲 蔡姓嫌犯已自首

2019-03-10 12:47

陳子敬曾讚他辦案如庖丁解牛 台南市刑大小隊長榮退

2019-03-10 12:22

買二手車被當賊後又被罰 提告喊冤法官還他清白

2019-03-10 12:20

搭捷運滾落電扶梯骨折 她因「沒握扶手」拿不到賠償金

2019-03-10 11:22

不服紅線臨停10秒就開罰 他逕行離去遭吊照罰2萬

2019-03-10 10:19

「全台最貴停車場」法拍一波三折 第三拍時間尚未定案

2019-03-10 10:13

又是酒駕 三重婦人早起運動慘遭飛車撞死

2019-03-10 10:10

爭當鄰長8旬翁手段超凶狠 打破老哥頭害他險死判重刑

2019-03-10 09:51
看更多

熱門文章

噁！ 店員把濕襪子放微波爐「烘乾」 還PO網炫耀

2019-03-10 17:19

看護忙著聽音樂！ 98歲翁坐輪椅腳著地「磨到見骨」

2019-03-11 10:13

蘇澳民宅氣爆奪3命 疑煮麵未注意而釀禍

2019-03-10 16:31

聚眾鬥毆 政院急修法「逾3人就算 不解散現行犯逮捕」

2019-03-11 00:22

五字經辱警還嗆「恁北很有錢」法官：那就關20天

2019-03-10 19:54

酒駕撞死高中生 嫌犯竟只拿2萬元想和解

2019-03-10 22:46

「炭烤包子、蒸熱狗、滾蕃薯」 超商店員累了嗎？

2019-03-11 10:40

700萬賓士成廢鐵 違規銷毀或拍賣？全台「一國三制」

2019-03-10 20:00

強迫女友內射口爆被控性侵 色男求輕判：我品學兼優

2019-03-10 19:35

4公升強鹼潑主管害雙眼全瞎 狂男稱給他小小教訓

2019-03-10 23:18

國道三號遊覽車被撞翻覆1死32傷 警：轎車水漂打滑

2019-03-10 15:17

上班第1天狂撬保險箱 實習店員奮戰6小時盜走21萬

2019-03-11 11:44

疑越籍妻在外陪酒狂砍12刀奪命 狠男判14年2月

2019-03-10 19:59

鬥毆換局長有商機？ 網友笑：可組團打架賣局長保證班

2019-03-10 14:50

學校家長日兒跪神求平安 母見「八拖」拳頭都硬了

2019-03-11 12:32

統促黨槓上館長 直接到林口堵人播送三字經

2019-03-10 15:49

喝三瓶清酒仍上路撞死大學畢業生 判刑7年再賠4百萬元

2019-03-10 16:27

桃園又見幼兒園虐童 家長痛斥市府是兒虐最大「推」手

2019-03-11 11:15

料理鼠王失足？ 天冷進補「買羊肉爐送老鼠」畫面噁爆

2019-03-11 11:35

三年二度酒駕今撞死晨運婦人 檢聲押院方10萬元交保

2019-03-10 22:05

所長大喜宴客不忘宣導 賓客喝采稱是「警民聯繫」

2019-03-10 17:37

影／小王飆11公里甩掉趴車男 夫枉死挽不回爬牆妻

2019-03-10 15:00

公然聚眾認定標準放寬 律師憂侵害集會自由

2019-03-11 00:04

影／台南市發生打架衝突 警方：堂兄弟家務事非聚眾鬥毆

2019-03-11 08:59

1瓶礦泉水1萬元？ 超商獲意外財暖警好心送還

2019-03-10 20:47

毒蟲拒捕逆向暴走新海橋 撞斷無辜機車騎士大腿

2019-03-11 10:38

高中兒上吊亡單親媽無喪葬費 暖警幫奔走籌錢送溫情

2019-03-11 10:41

開名車卻嫌200元停車費太貴？兩好友合謀逃票一起被判刑

2019-03-11 10:57

交警居然喝茫騎錯機車返家 竹縣警局長怒送法辦罰連坐

2019-03-11 12:43

帶女兒逛賣場遭陌生人撫摸 媽媽氣PO網提醒網友小心

2019-03-10 16:29

以為過1晚酒退 男駕車撞死晨運婦

2019-03-11 00:20

高雄第4輛RAV4失竊 車主心痛PO竊賊持長桿身影

2019-03-10 23:29

酒駕撞死晨運婦人 籌不出50萬交保金新北檢改聲押

2019-03-10 19:05

他堅稱自用「買多才優惠」 持86包毒咖啡獲無罪

2019-03-10 15:52

蘇澳氣爆案…煮泡麵瓦斯外洩 開燈引火奪命

2019-03-11 00:25

醉男飆罵警察「大摳呆」罰2000 警：人身攻擊很受傷

2019-03-10 16:56

瘋狂砍死女組頭 凶殘翁竟淚訴：拜託法官不要判太重

2019-03-11 11:11

影／動物血滴子！「山豬吊」扯爛狗腿 越跑死得越慘

2019-03-11 13:00

家長會長猥褻15次「男女不拘」 判8年6月還嫌重

2019-03-11 11:10

疑大陸海產8噸賣光光躲過走私罪 船長最後判這麼輕

2019-03-10 21:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top