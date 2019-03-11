老翁泡溫泉卻跌倒身亡 管委會挨告獲不起訴

2019-03-11 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



彭姓老翁去年5月初在自家社區男湯大眾池泡湯，卻在使用公共溫泉浴室時不慎跌倒，重創頭部，直到妻子心急找人，才在男湯浴室發現倒地不起的彭翁，送醫急救仍因傷勢惡化，宣告不治身亡；家屬悲痛難忍，彭翁兒子怒控管委會主委涉犯業務過失致死罪，憤而提告。基隆地檢署近日偵結，認定管委會未有警告、設置不周等過失，經告訴人撤訴、表明不再追究，全案不起訴。

檢方調查，事發當時，溫姓男子尚未擔任管委會管理委員一職，直到去年7月才開始擔任該職務，彭姓老翁跌倒過失咎責難認定現任溫姓主委有過失責任。

檢方再勘查，發現事發溫泉浴室男女湯室地板未設置扶手一事，是經該社區所有權人會議決議通過，但浴室內地板紅磚、淋浴地點、湯池踏階地板均有加設刻花防滑地板，且玻璃大門、窗戶也均可自行開閉，無任何通風不良情節，管委會也在男湯出入口張貼湯屋管理規則，載明「有心臟病、高血壓患者、孕婦、高齡、嬰幼兒謝絕入內」、「需有二人以上相伴入浴，以策安全」。