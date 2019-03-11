瘋狂砍死女組頭 凶殘翁竟淚訴：拜託法官不要判太重

2019-03-11 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園69歲陳姓老翁和金姓女組頭簽六合彩，積欠對方10萬3000元賭債，去年9月3日竟持番刀活活砍死對方，檢方相驗發現，金傷勢深可見骨，痛斥陳瘋狂砍殺、手段凶殘，依殺人、賭博罪起訴；今法院開庭，陳哭訴說「自己不是故意的，請求法院不要判太重」，強調自己要工作賺錢和解。

檢警調查，當天金女和陳討債，晚上9點多開車載他到觀音工業區談判，雙方一言不合大吵，金先拿車上的橡膠槌揮打陳，陳逃下車再持番刀往金頭部、脖子揮砍，造成她手腳肌腱斷裂、深可見骨，就連骨頭都破裂，最後傷重不治死亡。

案發時，附近民眾聽見慘叫聲，見作案的陳翁逃離現場，就開車加速從後方逃離，結果陳當場被撞斷雙腳遭警方逮捕；檢方認為，陳自稱後悔，對於案情避重就輕，且手段凶殘，偵結依殺人罪嫌等起訴，建請從重量刑。

法院今開庭時陳翁說，過去和金女彼此尊重，當天不知怎麼搞得，金要他把積欠的10萬3000元全部還清，2人發生口角，在大馬路上拉拉扯扯，追逐了5、6分鐘，而且現場很暗，所以也不清楚拿刀子揮砍到金的哪裡，後來才發現她流血，強調自己不是故意的。

針對審判長詢問量刑意見，陳淚訴說，我承認我殺人，是我不對，願意和被害家屬道歉，要出去工作賺錢賠對方，自己年紀一大把了，事發時遭撞斷雙腿至今還得坐輪椅，希望能儘速交保，也請求法官給他機會，從輕量刑不要判太重。